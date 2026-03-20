Čakala lahodnú chuť jedla: Sabrina pocítila namiesto toho krv! Žene naservírovali žiletku

ATLANTA - Z obyčajného obeda sa stal moment, na ktorý nezabudne. Zákazníčka v americkej reštaurácii narazila na niečo, čo jej spôsobilo bolestivé zranenie a vyvolalo vážne otázky o bezpečnosti podniku.
Pokojný obed sa zmenil na šok
To, čo malo byť obyčajným nedeľným obedom, sa pre Sabrinu Wideman-Reeseovú zmenilo na desivý zážitok. V mexickej reštaurácii v štáte Georgia dostala jedlo, v ktorom sa skrývala takmer štvorcentimetrová žiletka, informuje WECT News 6.
Keď sa zahryzla do sústa, namiesto očakávanej chuti pocítila krv. Okamžite jedlo vypľula a zistila, čo sa v ňom nachádzalo. „Prečo by to niekto urobil? Mohlo sa to skončiť oveľa horšie,“ reagovala otrasená žena.
Vyšetrovanie má odhaliť pravdu
Podľa reportéra Chasea Houlea už prípad riešia orgány činné v trestnom konaní. Vyšetrovateľov zaujíma najmä to, či sa nebezpečný predmet dostal do jedla náhodou, alebo bol vložený úmyselne.
Zranenia ženy našťastie neboli život ohrozujúce, no incident vyvolal vážne otázky o bezpečnosti v podniku.
Reštaurácia mala problémy už predtým
Podľa verejných záznamov nešlo o bezproblémový podnik. Posledná hygienická kontrola, ktorá prebehla začiatkom februára, odhalila viacero nedostatkov, uvádza portál Hoodline.
Inšpektori zaznamenali porušenia predpisov vrátane nevhodného zaobchádzania s potravinami – napríklad nádoby s jedlom sa mali nachádzať priamo na zemi. Reštaurácia sa k aktuálnemu incidentu odmietla vyjadriť.
Ťažké obdobie a desivá predstava
Pre poškodenú ženu má celá udalosť ešte hlbší rozmer. Len nedávno prišla o manžela, ktorý podľa jej slov „bojoval, aby mohol zostať s rodinou, no napokon to nevyšlo“.
Spolu s dvoma dcérami tak čelí náročnému obdobiu. O to silnejšie na ňu zapôsobil moment, keď si uvedomila možné následky.
„Napadlo mi, že keby som to prehltla, moje deti by zostali bez rodičov,“ priznala Wideman-Reeseová.