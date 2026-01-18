Raketu, ktorá poletí k Mesiacu, previezli na štartovaciu rampu

MYS CANAREVAL - Pred začiatkom prvého letu k Mesiacu s posádkou za viac ako polstoročie prepravila americká vesmírna agentúra NASA obrovský raketový systém misie Artemis 2 na štartovaciu rampu. Informuje o tom agentúra AP a DPA.
Systém vysoký takmer 100 metrov, pozostávajúci z rakety Space Launch System (SLS) a kapsuly Orion, vyviezli z montážnej haly Kennedyho vesmírneho strediska na Myse Canaveral a v priebehu asi 12 hodín prepravili k šesť kilometrov vzdialenej rampe. „Je to začiatok veľmi dlhej cesty,“ povedal riaditeľ NASA Jared Isaacman na tlačovej konferencii. Udalosť po rokoch odkladov si prišli pozrieť tisíce pracovníkov vesmírneho centra a členov ich rodín.
Počas misie Artemis 2 by mali ešte v tomto roku ľudia letieť k Mesiacu, na ktorom boli americkí astronauti naposledy v roku 1972. Američania Christina Kochová, Victor Glover a Reid Wiseman a ich kanadský kolega Jeremy Hansen by mali Mesiac v priebehu desaťdňovej misie zatiaľ len obletieť. Najbližším termínom štartu Artemis 2 je začiatok februára, presný dátum však potvrdia až po palivových testoch koncom januára.