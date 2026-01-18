Nedeľa18. január 2026, meniny má Bohdana, zajtra Mário, Sára, Zara

Raketu, ktorá poletí k Mesiacu, previezli na štartovaciu rampu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
TASR

MYS CANAREVAL - Pred začiatkom prvého letu k Mesiacu s posádkou za viac ako polstoročie prepravila americká vesmírna agentúra NASA obrovský raketový systém misie Artemis 2 na štartovaciu rampu. Informuje o tom agentúra AP a DPA.

Systém vysoký takmer 100 metrov, pozostávajúci z rakety Space Launch System (SLS) a kapsuly Orion, vyviezli z montážnej haly Kennedyho vesmírneho strediska na Myse Canaveral a v priebehu asi 12 hodín prepravili k šesť kilometrov vzdialenej rampe. „Je to začiatok veľmi dlhej cesty,“ povedal riaditeľ NASA Jared Isaacman na tlačovej konferencii. Udalosť po rokoch odkladov si prišli pozrieť tisíce pracovníkov vesmírneho centra a členov ich rodín.

Počas misie Artemis 2 by mali ešte v tomto roku ľudia letieť k Mesiacu, na ktorom boli americkí astronauti naposledy v roku 1972. Američania Christina Kochová, Victor Glover a Reid Wiseman a ich kanadský kolega Jeremy Hansen by mali Mesiac v priebehu desaťdňovej misie zatiaľ len obletieť. Najbližším termínom štartu Artemis 2 je začiatok februára, presný dátum však potvrdia až po palivových testoch koncom januára.

Silný zážitok z vojny mamy Emila Horvátha: Ten moment si v sebe niesla celý život!
Silný zážitok z vojny mamy Emila Horvátha: Ten moment si v sebe niesla celý život!
Moderátorka Zábranská neskrývala znechutenie nad dobovým jedlom
Moderátorka Zábranská neskrývala znechutenie nad dobovým jedlom
Obrovská premena slovenského herca: Za dva a pol mesiaca schudol až 30 kíl! Ako sa mu to podarilo?
Obrovská premena slovenského herca: Za dva a pol mesiaca schudol až 30 kíl! Ako sa mu to podarilo?
Ilustračné foto
Výstraha meteorológov: Na severe Slovenska sa môže tvoriť hmla
FOTO Úraz skialpinistu v Malej
Pád v horách: Skialpinista si pri zjazde vážne poranil koleno
Leteckí záchranári v pohotovosti
Leteckí záchranári v pohotovosti a početné zranenia: Z lanovky pri Štrbskom Plese vypadol malý chlapec (8)!
V Petržalke sa v roku 2025 narodilo o 350 detí menej než predvlani: Pribudli aj netradičné mená
V Petržalke sa v roku 2025 narodilo o 350 detí menej než predvlani: Pribudli aj netradičné mená
Trump chce od krajín
Trump chce od krajín miliardu dolárov za stále členstvo v Rade mieru: Kritici hovoria o konkurencii OSN
Kolízna opatrovníčka (75) zo
Kolízna opatrovníčka (75) zo Súdnej siene: FOTO veď ona sa rokmi nemení! Stále kočka
Móda z Beauty Ballu
Móda z Beauty Ballu podľ AI: Mendrejová ako šéfka banky, maturantka Leskovská a diva z Hollywoodu!
Juraj Lehotský
Známy hudobník odišiel z tohto sveta náhle: Poznali ste ho z Repete a... mal slávneho brata!
Vianočný večierok známej kozmetickej
Vierka Ayisi už je MAMOU: Ako nám dcéra ovplyvnila manželstvo! A aký je Fredy dedko?
Okno do temného vesmíru:
Okno do temného vesmíru: NOVÝ TYP objavu prekvapil aj astronómov! OBROVSKÝ oblak plynu bez jedinej hviezdy
Muži sa HANBIA priznať:
Muži sa HANBIA priznať: TENTO zanedbaný problém môže viesť k zápalom a problémom v spálni! Cítite aj vy syrový zápach?
Kŕčové žily: Ako sa
Kŕčové žily: Ako sa pred nimi chrániť a čo robiť, ak už vznikli
Implantáty svietia v tme!
Nová SUPERSCHOPNOSŤ z TikToku: Ženám po celom svete začali v tme SVIETIŤ PRSIA! VIDEO sa šíri rýchlosťou blesku
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)
Zabudnite na Ženevu, trendy diktuje nový autosalón: Odhalil limitované edície a exkluzívne premiéry! (foto)
Plánujete dovolenku? Týmto dvom cestovkám sa radšej oblúkom vyhnite!
Plánujete dovolenku? Týmto dvom cestovkám sa radšej oblúkom vyhnite!
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Tieto zmeny poriadne zatrasú peňaženkami: Ste pripravení? Otestujte sa (kvíz)
Fico podpísal jadrovú dohodu s USA: Nová elektráreň za miliardy má byť v prevádzke o 15 rokov! (foto)
Fico podpísal jadrovú dohodu s USA: Nová elektráreň za miliardy má byť v prevádzke o 15 rokov! (foto)

Juraj Slafkovský v kanadskom súboji: Online prenos zo zápasu Ottawa – Montreal
Juraj Slafkovský v kanadskom súboji: Online prenos zo zápasu Ottawa – Montreal
VIDEO Mimoriadna správa, na ktorú čakalo celé Slovensko: Petra Vlhová oznámila zásadné rozhodnutie!
VIDEO Mimoriadna správa, na ktorú čakalo celé Slovensko: Petra Vlhová oznámila zásadné rozhodnutie!
Gólová prestrelka a šokujúci výsledok: Maďarsko vyradilo severskú veľmoc z elitnej kategórie
Gólová prestrelka a šokujúci výsledok: Maďarsko vyradilo severskú veľmoc z elitnej kategórie
VIDEO Lobotka gólovým hrdinom Neapola, Cagliari s Obertom šokovalo Juventus
VIDEO Lobotka gólovým hrdinom Neapola, Cagliari s Obertom šokovalo Juventus
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
FOTO: Nové Clio je tu. Lepší hybrid, lepšia technika a lepší pohon s LPG
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
Tesla oficiálne vstupuje na Slovensko. Premiéra aj s Light Show už dnes v Bratislave
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Nie je ešte čas hovoriť o tehotenstve? Pozrite sa, kedy a ako to oznámiť zamestnávateľovi, aby ste si zachovali pokoj a istotu v práci
Nie je ešte čas hovoriť o tehotenstve? Pozrite sa, kedy a ako to oznámiť zamestnávateľovi, aby ste si zachovali pokoj a istotu v práci
Chodíte na preventívne prehliadky? Tieto čísla vás prekvapia
Chodíte na preventívne prehliadky? Tieto čísla vás prekvapia
Nový trik, ako z každej výplaty ušetriť stovky eur bez toho, aby ste sa vzdali svojich návykov
Nový trik, ako z každej výplaty ušetriť stovky eur bez toho, aby ste sa vzdali svojich návykov
Nezmeškajte to: Top kariérne a networkingové eventy, ktoré vám v roku 2026 otvoria dvere
Nezmeškajte to: Top kariérne a networkingové eventy, ktoré vám v roku 2026 otvoria dvere
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Poctivé smotanové cesto a veľa jabĺk. Lepší recept ako od Mirky nenájdete.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Hrnčekové mini šišky – ten kúzelný recept na cesto, ktoré sa v oleji samo otáča.
Talianska šošovicová polievka: Vonia bylinkami a zasýti na dlhý čas
Talianska šošovicová polievka: Vonia bylinkami a zasýti na dlhý čas
Pistáciové tiramisu: Krémový dezert bez pečenia
Pistáciové tiramisu: Krémový dezert bez pečenia
Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
Vedci otvorili žalúdok 14 400 rokov starého vlčieho šteniatka. V jeho vnútri našli DNA obávaného prehistorického predátora
Netflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divák
Netflix v najbližších dňoch rozšíri ponuku o ďalšie kvalitné filmy a seriály. Z tejto nádielky si vyberie aj náročný divák
Ruskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na Ukrajine
Ruskí hackeri podľa Microsoftu viedli tichú špionáž proti organizáciám v NATO krajinách a na Ukrajine
Prečo ti stále volajú neznáme čísla? Zvoní, zdvihneš a ticho? Pozri sa, čo tým útočníci sledujú
Prečo ti stále volajú neznáme čísla? Zvoní, zdvihneš a ticho? Pozri sa, čo tým útočníci sledujú
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Poznáme kvet a rastlinu roka 2026! Stračonôžka je ozdobou záhonov, nenáročná pachira rastie ako blesk
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Miesto minimalizmu tu je trend plný farieb, osobitosti a radosti. Treba naň veľa odvahy a nie je pre všetkých!
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
Široký je 5 metrov, no skrýva krásnu modernú domácnosť. Vďaka skladacím dverám môžu domáci získať priestor navyše
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!

Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Skrytá hrozba v kôre a pod snehom: Čo musíte urobiť v záhrade v januári, aby ste na jar nemuseli zúfať?
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Vyskúšajte ich ešte dnes! 10 šikovných januárových zlepšovákov do dielne aj domácnosti, ktoré naozaj fungujú
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Trik s vlažnou vodou pre ešte krajšie izbové rastliny! Jednoduchý postup a viditeľný výsledok
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Inšpiratívna a štýlová Bella Hadid v Aspene: Westernový nádych, šnurovacie kožené nohavice aj kovbojské čižmy
Inšpiratívna a štýlová Bella Hadid v Aspene: Westernový nádych, šnurovacie kožené nohavice aj kovbojské čižmy
Záchranári prehľadávajú ruiny domu
MIMORIADNY ONLINE Útoky dronov v okupovanej oblasti: Tisíce ľudí sú bez elektriny, nemocnice idú na generátory!
LET DUCHOV, ktorý sa
LET DUCHOV, ktorý sa takmer skončil TRAGICKY: Opakovaniu histórie so 121 obeťami zabránila pohotovosť posádky!
Maia Sanduová
TENTO štát môže zmiznúť z mapy Európy: Samotná prezidentka to navrhla! Má to však háčik
Vladimir Putin
Putin je v koncoch: Jeho obraz Ruska ako veľmoci sa rúca! TOTO sú dôvody

