TENTO štát môže zmiznúť z mapy Európy: Samotná prezidentka to navrhla! Má to však háčik

KIŠIŇOV - Debata, ktorá by ešte pred pár rokmi znela ako politická fikcia, sa dnes vracia do centra pozornosti. Východoeurópska krajina zvažuje krok, ktorý by zásadne zmenil jej budúcnosť aj podobu regiónu – a jej hlava štátu hovorí otvorene, že by bola za.
Prezidentka otvorila tému, ktorú mnohí považovali za uzavretú
Jedna z postsovietskych krajín na východnom okraji Európy by sa podľa vlastnej prezidentky mohla opäť stať súčasťou susedného štátu. Prezidentka Maia Sanduová naznačila, že takýto krok by považovala za rozumné riešenie, najmä v kontexte rastúcich bezpečnostných obáv.
„Ak by sa konalo referendum, hlasovala by som za zjednotenie s Rumunskom,“ povedala Sanduová v podcaste The Rest is Politics.
Malý štát pod tlakom veľkých rizík
Prezidentka otvorene priznala, že udržať plnohodnotnú demokraciu a suverenitu je pre malú krajinu čoraz náročnejšie. Podľa jej slov sa pri súčasných geopolitických hrozbách zužuje manévrovací priestor na samostatné fungovanie.
Zjednotenie so západným susedom by pre približne 2,4 milióna obyvateľov Moldavska znamenalo okamžité bezpečnostné krytie pod Severoatlantickou alianciou. Zároveň by sa tým prakticky vyriešila otázka vstupu krajiny do Európskej únie, ktorý si jej obyvatelia odhlasovali v referende v roku 2024.
Spoločná minulosť, jazyk aj občianstvo
Rumunsko a Moldavsko spája viac než len spoločná hranica. Do druhej svetovej vojny tvorili jeden štát, obyvatelia hovoria rovnakým jazykom a historické väzby sú stále živé.
Podľa poľskej televízie TVP má až 1,5 milióna Moldavčanov rumunské občianstvo, čo myšlienku znovuzjednotenia udržiava v politickej aj spoločenskej debate už celé desaťročia.
Spoločnosť však jednotná nie je
Podpora tohto scenára však zďaleka nie je všeobecná. Už v 90. rokoch viedli podobné snahy k odtrhnutiu Podnesterska, separatistického regiónu s výrazným ruským a ukrajinským obyvateľstvom.
Aj dnes je verejná mienka rozdelená. Podľa portálu Politico sa proti zjednoteniu stavajú približne dve tretiny Moldavčanov, čo z tejto témy robí jednu z najcitlivejších otázok v krajine.
V Bukurešti znie podpora hlasnejšie
Na opačnej strane hranice je nálada priaznivejšia. Myšlienka zjednotenia má v Rumunsku výraznejšiu podporu a ozýva sa aj z politických kruhov.
„Každý Rumun dobrej viery, bez ohľadu na to, na ktorej strane hranice žije, vníma znovuzjednotenie oboch štátov ako prirodzený proces,“ vyhlásil podľa moldavskej televízie M1 poradca rumunského prezidenta Eugen Tomac.