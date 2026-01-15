Izrael posmrtne ocení Charlieho Kirka za jeho boj proti antisemitizmu

TEL AVIV - Izrael posmrtne udelí americkému konzervatívnemu politickému aktivistovi Charliemu Kirkovi ocenenie za jeho prácu v oblasti boja proti antisemitizmu, oznámila v stredu kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Informuje o tom agentúra AP.
Ocenenie udelia na druhom ročníku medzinárodnej konferencie o antisemitizme v Jeruzaleme, ktorá sa uskutoční 26. a 27. januára. Účasť na nej avizoval aj albánsky premiér Edi Rama a bývalý rakúsky kancelár Sebastian Kurz.
Kirk zomrel pri útoku na univerzite
Kirk prišiel o život 10. septembra 2025: bol smrteľne postrelený počas prejavu na podujatí univerzity Utah Valley v Oreme, ktoré bolo súčasťou jeho turné „The American Comeback“ po vysokoškolských kampusoch.
Tento 31-ročný spoluzakladateľ organizácie Turning Point USA bol známy svojimi odvážnymi konzervatívnymi názormi na sporné politické témy a ochotou debatovať s liberálnymi oponentmi, pričom tieto debaty spracúval ako príspevky pre milióny svojich online sledovateľov.
Podpora Izraela a uznanie Netanjahuom
Podľa AP bol Kirk oddaným podporovateľom Izraelského štátu. Netanjahu po smrti Kirka uviedol, že ho zabili pre to, že hovoril pravdu a bránil slobodu. Označil ho za „odvážneho priateľa Izraela,“ ktorý bojoval „proti lžiam a hrdinsky stál na obranu židovsko-kresťanskej civilizácie.“ Americká tlačová agentúra konštatuje, že niektoré Kirkove výroky o židovskej filantropii a Hollywoode vyvolali obvinenia z antisemitizmu.