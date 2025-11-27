Tisíce včiel vyhubených za pár dní: Včelári bojujú s rastúcou populáciou sršňa

Pomocou ďalekohľadov s termovíziou sledujú hmyz, ktorý následne označujú farebnou značkou alebo vybavujú miniatúrnym vysielačom. Alsaskí včelári sa tým snažia odhaliť hniezda sršňov ázijských, invazívneho druhu, ktorý loví včely a ktorého populácia sa za posledné roky prudko rozrástla, píše agentúra AFP.
