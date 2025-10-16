MIMORIADNY ONLINE Ukrajina hlási masívny ranný útok: Ruské rakety zasiahli niekoľko ukrajinských miest

Ukrajinskí vojaci z mobilnej skupiny protivzdušnej obrany zostreľujú ruské drony pomocou protilietadlových zbraní (Zdroj: X)
KYJEV - V Charkove, Iliume, Kropyvnickom a Poltave boli hlásené výbuchy. Letectvo predtým vydalo celoštátne varovanie pred raketami po tom, čo Rusko odpálilo bombardéry MiG-31. Situáciu sledujeme online.
06:10 Ruské rakety zasiahli ukrajinské mestá pri masívnom rannom útoku. V Charkove, Iliume, Kropyvnickom a Poltave boli hlásené výbuchy. Letectvo predtým vydalo celoštátne varovanie pred raketami po tom, čo Rusko odpálilo bombardéry MiG-31.