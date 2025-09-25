Hadia polievka: Kedysi ideálne jedlo, dnes nedostatkový tovar

HONGKONG - Pre Chau Ka Ling sú hady celoživotným živobytím. Vo svojej desiatky rokov starej reštaurácii v Hongkongu varí tradičnú hadiu polievku - a s ľahkosťou získanou dlhou praxou predvádza krútiaceho sa hada, akoby to bol domáci maznáčik, napísala agentúra AP.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
APOKALYPSA v Hong Kongu: Ulicami sa prehnal supertajfún, voda PRERAZILA sklenené dvere hotela!
Ďalší PRIESKUM Nožnice medzi PS a Smerom sa otvárajú čoraz viac! Republika tretia, v parlamente by bolo 7 strán
Vrcholiace voľby v Česku a napätý expremiér Heger: Našim susedom posiela dôležitý odkaz, pozrite sa na nás!