Štvrtok25. september 2025, meniny má Vladislav, zajtra Edita

Hadia polievka: Kedysi ideálne jedlo, dnes nedostatkový tovar

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

HONGKONG - Pre Chau Ka Ling sú hady celoživotným živobytím. Vo svojej desiatky rokov starej reštaurácii v Hongkongu varí tradičnú hadiu polievku - a s ľahkosťou získanou dlhou praxou predvádza krútiaceho sa hada, akoby to bol domáci maznáčik, napísala agentúra AP.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia hnutia Slovensko: Stanovisko k hlasovaniu o zmene Ústavy
Tlačová konferencia hnutia Slovensko: Stanovisko k hlasovaniu o zmene Ústavy
Správy
Tlačová konferencia KDH na tému: Aktuálna politická situácia
Tlačová konferencia KDH na tému: Aktuálna politická situácia
Správy
Svetoznámy muzikál Rómeo a Júlia je späť! Hviezdiť v ňom bude aj Sitkey: Keď zazvonil telefón, tak...
Svetoznámy muzikál Rómeo a Júlia je späť! Hviezdiť v ňom bude aj Sitkey: Keď zazvonil telefón, tak...
Prominenti

Domáce správy

Majerský podá podnet na
Majerský podá podnet na Generálnu prokuratúru v súvislosti s tendrom na záchranky
Domáce
Úspech finančnej správy: Odhalili
Úspech finančnej správy: Odhalili veľkú nelegálnu výrobňu cigariet! Zaistený majetok vyčíslili na 1,5 milióna eur
Domáce
FOTO Hnutie Slovensko ignoruje tajné
Hnutie Slovensko ignoruje tajné hlasovanie o novele Ústavy: Poslanci Hnutia Slovensko naň neprídu
Domáce
Šokujúci podvod v Hornej Kráľovej: 80-ročná žena prišla o 13 000 eur po falošnom telefonáte
Šokujúci podvod v Hornej Kráľovej: 80-ročná žena prišla o 13 000 eur po falošnom telefonáte
Nitra

Zahraničné

Poľsko považuje jadrové zdieľanie
Poľsko považuje jadrové zdieľanie NATO za vhodný krok na posilnenie národnej bezpečnosti
Zahraničné
Netanjahuovo lietadlo letelo do
Netanjahuovo lietadlo letelo do Spojených štátov obkľukou: Vyhlo sa tak krajinám uznávajúcim zatykač za vojnové zločiny
Zahraničné
Prílivová voda počas supertajfúnu
APOKALYPSA v Hong Kongu: Ulicami sa prehnal supertajfún, voda PRERAZILA sklenené dvere hotela!
Zahraničné
Hadia polievka: Kedysi ideálne
Hadia polievka: Kedysi ideálne jedlo, dnes nedostatkový tovar
dromedar.sk

Prominenti

FOTO vnútri! Carmen Geiss (60) po
Carmen Geiss (60) po vážnej OPERÁCII mozgu: V hlave má platničku a 5 skrutiek!
Zahraniční prominenti
Potvrdené! Bývalý markizák mieri
Potvrdené! Bývalý markizák mieri do STVR: Do tejto relácie ho zlákali
Domáci prominenti
Alexandra Grant, Keanu Reeves
Tajná svadba Keanu Reevesa? Jeho láska ďakuje za gratulácie a... Všetko je úplne inak!
Zahraniční prominenti
Tomáš Sitkey
Svetoznámy muzikál Rómeo a Júlia je späť! Hviezdiť v ňom bude aj Sitkey: Keď zazvonil telefón, tak...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Čerstvá mamička v polospánku
Čerstvá mamička v polospánku spravila bizarnú chybu: Uspávala nesprávneho drobca! VIDEO baví milióny
Zaujímavosti
Uniknite hluku a ruchu:
Uniknite hluku a ruchu: Päť tajných záhrad, ktoré sú priamo v centre veľkomiest
dromedar.sk
Myslíte si, že sú
Myslíte si, že sú neškodné? Tieto voľnopredajné lieky môžu poškodiť pečeň či žalúdok: Lekár varuje!
Zaujímavosti
Baba Vanga opäť šokuje
Baba Vanga opäť šokuje predpoveďou na rok 2026! Katastrofy, vojna a príchod mimozemšťanov
Zaujímavosti

Dobré správy

Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy
Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk

Ekonomika

Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Daniarom sa podaril veľký úlovok: V bývalom bitúnku v obci na juhu Slovenska našli doslova malú fabriku! (foto)
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)
Slovensko sa rúti do ekonomickej pasce: Môžeme si za to hlavne sami! (komentár)
NBS začína kresliť čierne scenáre: Ekonomika ledva porastie, prídeme o desaťtisíce pracovných miest!
NBS začína kresliť čierne scenáre: Ekonomika ledva porastie, prídeme o desaťtisíce pracovných miest!
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)
Vodiči na východe si vydýchnu: Otvorili dlho očakávaný úsek rýchlostnej cesty pri Košiciach! (foto)

Šport

Mimoriadne tragická správa: Vo veku 30 rokov zomrela úspešná bežkyňa
Mimoriadne tragická správa: Vo veku 30 rokov zomrela úspešná bežkyňa
Beh
Priblížil sa mu len Sagan: Pogačar rozbil kliatbu dúhového dresu na kúsky, dokáže pridať ďalší?
Priblížil sa mu len Sagan: Pogačar rozbil kliatbu dúhového dresu na kúsky, dokáže pridať ďalší?
MS v cyklistike
Po škandáli skončila aj vo väzbe: Desaťnásobná majsterka sveta sa postaví pred súd
Po škandáli skončila aj vo väzbe: Desaťnásobná majsterka sveta sa postaví pred súd
Biatlon
Dávid Hancko pri infarktovom závere v Madride: Atlético v derby spasil hetrikový hrdina
Dávid Hancko pri infarktovom závere v Madride: Atlético v derby spasil hetrikový hrdina
La Liga

Auto-moto

Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
TEST: Ford Transit Custom Business - hybrid je lepší ako nafta
Klasické testy
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Nové Porsche 911 Turbo S je najvýkonnejšie v histórii a môže za to hybrid
Novinky

Kariéra a motivácia

Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Bekim Aziri vystúpi na Kariéra EXPO v Bratislave: na trh prichádza s niečím, čo Slovensko ešte nevidelo
Motivácia a produktivita
Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Podpora v nezamestnanosti: Kedy vám vzniká nárok a ako dlho ju môžete poberať?
Poradňa
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
Ako si zostaviť životopis a motivačný list na mieru, keď úplne meníte odbor
CV a motivačný list
Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Aké zmeny pripravila Sociálna poisťovňa v roku 2026?
Domáce

Varenie a recepty

17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
17 receptov na voňavé dezerty s mrkvou. Od tradičných koláčov až po slávnostné torty.
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Ako dusiť kyslú kapustu a dochutiť ju: Toto korenie nesmie chýbať
Ako dusiť kyslú kapustu a dochutiť ju: Toto korenie nesmie chýbať
Rady a tipy
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Tekvicový džem, ktorý si obľúbite: Skvelý na chlieb či do palaciniek
Výber receptov

Technológie

USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
USA testujú robotický hmyz. DARPA ho chce nasadiť ako neviditeľnú zbraň budúcnosti
Armádne technológie
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Vedci zachytili signál, ktorý môže byť ozvenou z červej diery do paralelného vesmíru
Vesmír
Koniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základu
Koniec nekonečného klikania „prijať všetko“? Brusel chce zmeniť pravidlá internetu od základu
Správy
USA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a Čínou
USA sa chystá na vojnu, akú svet ešte nevidel. Chcú byť o krok pred Ruskom a Čínou
Armádne technológie

Bývanie

Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
Znesú zlé svetlo, prievan aj zabudnutú zálievku! 7 izbových rastlín, ktoré rozžiari interiér a prežije skoro všetko
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
V kamenných zvyškoch ešte cítiť starý dom. Na trendoch im však nezáležalo, hlavne aby interiér prinášal pokoj
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
5 dizajnových chýb, ktoré kazia vo vašej kuchyni dojem. Prečo môže pôsobiť lacno alebo zastaralo?
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie
Zvonku vyzerá chladne, no počkajte na interiér! Po zastaranom bývaní niet ani stopy, vymenili ho za krásne nadčasové bývanie

Pre kutilov

Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Ako sa dá z obyčajnej starej vlečky urobiť brička na konský záprah? Miroslav vám ukáže kompletný postup
Dvor a záhrada
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Schátranú stodolu pri Banskej Štiavnici vlastnoručne premenil na plnohodnotný domov. Trvalo mu to 5 rokov!
Súťaže
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Máte svahovitú záhradu a neviete, ako si pohodlne oddýchnuť? Inšpirujte sa riešením, ktorému neodoláte!
Dvor a záhrada
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Praktický postup, ako sušiť jablká a šikovné triky, ako dosiahnuť ten najlepší výsledok
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 znamení, ktoré po 25.9. získajú navrch: Panna využije na svoje ciele to, že každého očarí, Býk stretne niekoho z minulosti
Partnerské vzťahy
5 znamení, ktoré po 25.9. získajú navrch: Panna využije na svoje ciele to, že každého očarí, Býk stretne niekoho z minulosti
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Prílivová voda počas supertajfúnu
Zahraničné
APOKALYPSA v Hong Kongu: Ulicami sa prehnal supertajfún, voda PRERAZILA sklenené dvere hotela!
Ďalší PRIESKUM Nožnice medzi
Domáce
Ďalší PRIESKUM Nožnice medzi PS a Smerom sa otvárajú čoraz viac! Republika tretia, v parlamente by bolo 7 strán
Vrcholiace voľby v Česku
Domáce
Vrcholiace voľby v Česku a napätý expremiér Heger: Našim susedom posiela dôležitý odkaz, pozrite sa na nás!
Nicolas Sarkozy
Zahraničné
MIMORIADNE Exprezident Sarkozy dostal päť rokov natvrdo vo väzení

Ďalšie zo Zoznamu