Pasce s proseccom: Talianske mesto vytiahlo proti potkanom obľúbený alkohol

TALIANSKO - Severotalianske mesto Treviso sa rozhodlo nasadiť do svojho boja proti premnoženým potkanom a hlodavcom novú zbraň - pasce s hroznom, z ktorých sa vyrába prosecco. Mesto patrí medzi hlavné strediská vinárskej oblasti, kde sa známe šumivé víno vyrába. Deratizačná spoločnosť, ktorá s návrhom prišla, tvrdí, že potkany a myši prispôsobujú svoje chute potravinám dostupným v oblasti, kde žijú, a dúfa, že nové pasce preto budú veľmi účinné, píše agentúra ANSA.
