MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj po telefonáte s Merzom: Vojna musí byť čo najskôr ukončená

WASHINGTON/KYJEV - Prezident USA Donald Trump v stredu oznámil, že existuje vysoká pravdepodobnosť jeho skorého stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
16:58 Rusko si predvolalo talianskeho chargé d 'affaires, aby mu odovzdalo protest kvôli údajnej protiruskej kampani v talianskych médiách v súvislosti s nedávnym zrušením vystúpenia ruského dirigenta Valerija Gergijeva. O utorkovom predvolaní diplomata dnes podľa tlačových agentúr informovalo ruské ministerstvo zahraničia. Ruská diplomacia sa sťažovala na "nechutné protiruské vyhlásenia" a "neprimeranú reakciu" Ríma.
Protiruské aktivity mainstreamových médií v Taliansku prispievajú k zhoršovaniu krízy v rusko-talianskych vzťahoch, uviedlo podľa agentúry TASS ruské ministerstvo. Posťažovalo sa pritom na "rusofóbne útoky s plnou podporou talianskych vládnych kruhov".
16:51 Väčšina Ukrajincov uprednostňuje ukončenie vojny s Ruskom prostredníctvom rokovaní a menej než štvrtina z nich je za pokračovanie boja proti ruským silám až do víťazstva. Ukázal to prieskum verejnej mienky, ktorý agentúra Gallup zverejnila vo štvrtok.
16:43 Ruský prezident Vladimir Putin prijal v stredu v Moskve osobitného vyslanca prezidenta USA pre Blízky východ Stevea Witkoffa, ktorý mu podľa poľského portálu Onet tlmočil konkrétnu ponuku na uzavretie prímeria vo vojne s Ukrajinou. Má obsahovať uznanie ruských územných ziskov či stiahnutie sankcií, nie však zastavenie vojenskej pomoci pre Kyjev. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa zistení portálu Onet.
15:25 Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok označil Spojené arabské emiráty za vhodné miesto na usporiadanie jeho osobného stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Nemá nič ani proti stretnutiu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, avšak podmienky na usporiadanie takejto schôdzky zatiaľ podľa neho neboli vytvorené. Informovala o tom agentúra AFP.
14:19 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vyhlásil, že európske štáty musia byť zastúpené na nadchádzajúcich rokovaniach zameraných na ukončenie vojny. Uviedol to krátko po tom, čo Kremeľ potvrdil, že v najbližších dňoch sa uskutoční osobné stretnutie medzi ruským prezidentom Vladimirom Putinom a šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom. Informuje o tom správa z agentúry AFP.
"Vojna sa odohráva v Európe a Ukrajina je neoddeliteľnou súčasťou Európy, už rokujeme o vstupe do Európskej únie. Preto sa Európa má zúčastniť príslušných procesov," napísal Zelenskyj po hovore s Merzom. Kyjev aj Berlín podľa neho vnímajú potrebu ukončiť konflikt vyvolaný Ruskom čo najrýchlejšie a dôstojným mierom. "Obaja sa dohodli na udržiavaní úzkeho kontaktu s európskymi partnermi a USA," uviedol hovorca nemeckého kancelára.
14:08 Ruské akcie dnes výrazne spevňujú po správe, že prezidenti Spojených štátov a Ruska Donald Trump a Vladimir Putin sa zrejme už v najbližších dňoch stretnú. Bola by to prvá schôdzka prezidentov oboch krajín od roku 2021. Poradca Kremľa Jurij Ušakov novinárom povedal, že prípravy na schôdzku sa už začali. Rast po správe zrýchlili aj takzvané futures na americké akcie.
13:45 Ukrajina zasiahla ruské radarové systémy a vyloďovacie plavidlá na Kryme, čím spôsobila „vážne straty“, tvrdí spravodajská služba. „Demilitarizácia dočasne okupovaného Krymu pokračuje,“ uvádza sa vo vyhlásení ukrajinskej vojenskej rozviedky (HUR). Informuje o tom portál The Kyiv Independent.
13:40 "Ukrajina sa nebojí stretnutí" - Zelenskyj potvrdil, že sa diskutuje o trojstrannom samite lídrov. „Včera (6. augusta) sa diskutovalo aj o rôznych možných formátoch stretnutí na úrovni lídrov s cieľom dosiahnuť mier - o dvoch bilaterálnych a jednom trilaterálnom,“ povedal prezident Volodymyr Zelenskyj po telefonáte s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.
12:27 Ruskú ekonomiku čaká do konca roka 2025 takmer nulový rast, keďže vojnový rast slabne, varuje centrálna banka. Spomalenie odráža limity ruskej vojnovej expanzie, ktorú poháňajú vojenské výdavky. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.
11:10 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok opätovne vyzval na uskutočnenie osobného stretnutia medzi ním a prezidentom Ruska Vladimirom Putinom s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine. Informuje o tom agentúra AFP.
11:05 „Na návrh americkej strany sme v princípe dosiahli dohodu o uskutočnení bilaterálneho summitu v najbližších dňoch,“ citovala Ušakova ruská štátna agentúra RIA. Strany sa vraj už dohodli i na mieste konania stretnutia a verejnosti ho oznámia neskôr. „V súčasnosti sme spolu s americkými kolegami začali diskutovať o parametroch stretnutia. Rád by som poznamenal, že aj miesto konania bolo v princípe dohodnuté a bude oznámené o niečo neskôr,“ uviedol poradca ruského prezidenta.
10:23 Ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump sa v najbližších dňoch osobne stretnú na dosiaľ nešpecifikovanom mieste. Oznámil to vo štvrtok poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov, píše agentúra AP a AFP.
8:29 Trump si nie je istý, či ho Putin nezavádza. Na otázku novinára: "Povedali ste, že viete, ak vás Putin balamutí. Čo vám dáva istotu, že to nerobí teraz?" Trump odpovedal: "Zatiaľ nemôžem odpovedať na túto otázku. Poviem vám to v priebehu niekoľkých týždňov, možno menej."
7:08 Ukrajinské bezpilotné lietadlá zasiahli ropnú rafinériu v ruskom Krasnodarskom kraji. Drony zaútočili 7. augusta v ruskom Krasnodarskom kraji a údajne sa zamerali na ropnú rafinériu Afipskij, informovali ruské mediálne kanály Telegram s odvolaním sa na správy obyvateľov. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.
7:05 Ukrajinské drony zaútočili na železničnú stanicu v ruskej Volgogradskej oblasti, hlási guvernér. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.
6:26 Vojak americkej armády slúžiaci v štáte Texas bol v stredu zadržaný pre podozrenie z pokusu o poskytnutie utajovaných informácií o americkom bojovom tanku ruskej strane. Ako informovala agentúra AFP, 22-ročný Taylor Adam Lee z El Pasa chcel utajované vojenské informácie o zraniteľnosti amerických tankov poskytnúť osobe, o ktorej sa domnieval, že je dôstojníkom ruskej spravodajskej služby. Výmenou za to mal získať ruské občianstvo, uviedol zástupca riaditeľa kontrarozviedky amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Roman Rozhavsky.
6:23 Americký prezident Donald Trump má v úmysle osobne sa stretnúť so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putin. Informoval o tom v stredu denník The New York Times (NYT) a podľa jeho zdrojov by sa ich schôdzka mohla uskutočniť už na budúci týždeň. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News. Šéf Bieleho domu tento plán podľa zdrojov NYT oznámil počas telefonátu s európskymi lídrami, ktorý sa uskutočnil niekoľko hodín po rokovaniach jeho osobitného vyslanca Stevea Witkoffa a Putina v Moskve. Trump označil ich stretnutie za veľmi produktívne a na sieti Truth Social napísal, že bol dosiahnutý veľký pokrok.
Trump tvrdí, že existuje vysoká pravdepodobnosť skorého stretnutia s Putinom
„Je veľká šanca, že sa stretneme veľmi skoro,“ povedal Trump novinárom po tom, čo Biely dom potvrdil jeho otvorenosť stretnutiu s Putinom na diskusiu o ruskej invázii na Ukrajinu. Podrobnosti o možnom termíne a mieste stretnutia zatiaľ neboli zverejnené, uviedla agentúra AFP. Minister zahraničných vecí USA Marco Rubio v stredu upozornil, že na to, aby sa stretnutie Trumpa s Putinom uskutočnilo, treba prekonať „mnohé prekážky“. „Dnešok bol dobrý deň, ale pred nami je ešte veľa práce. Stále je veľa prekážok, ktoré treba prekonať, a dúfame, že sa nám to podarí v najbližších dňoch, hodinách, možno týždňoch,“ povedal Rubio pre Fox Business po tom, čo Biely dom oznámil, že Trump je „otvorený“ stretnutiu s Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. V stredu sa v Moskve konalo stretnutie Trumpovho osobitného vyslanca Stevea Witkoffa s Putinom. Podľa Trumpa bol dosiahnutý „veľký pokrok“.
Všetci sa zhodli na tom, že vojna na Ukrajine sa musí skončiť, uviedol Trump s tým, že USA sa o to budú usilovať v „najbližších dňoch a týždňoch“. Trump na sieti Truth Social uviedol, že po stretnutí Witkoffa s Putinom informoval o jeho výsledkoch niektorých európskych spojencov USA. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne na sieti X potvrdil, že telefonoval s Trumpom. Na rozhovore sa podľa neho zúčastnili aj lídri európskych krajín. Agentúra Reuters krátko predtým, s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu, informovala, že Spojené štáty pravdepodobne v piatok zavedú sekundárne sankcie proti Rusku. Trump predtým na otázku, či sa Moskva môže vyhnúť uvaleniu amerických sankcií, odpovedal, že podmienkou je uzavretie dohody, „vďaka ktorej prestanú umierať ľudia“. Ďalšie kroky Washingtonu podľa neho budú závisieť od výsledku rokovaní Witkoffa v Moskve.