Vyhlásenia o mierovej dohode s Izraelom sú predčasné, odznelo v sýrskej štátnej televízii

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ohad Zwigenberg)

DAMASK - Sýrska štátna televízia v stredu informovala, že vyhlásenia o podpísaní mierovej dohody medzi Sýriou a Izraelom sú podľa jej zdrojov „predčasné“. Uviedla to dva dni po oznámení izraelskej vlády, že má záujem podpísať normalizačné dohody so Sýriou a Libanonom. Upozornila na to agentúra AFP.