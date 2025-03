MIMORIADNY ONLINE Putin súhlasí s návrhmi na zastavenie bojov: Žiada doriešenie detailov

ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: SITA/Russian Presidential Press Service via AP)

17:20 Rusko súhlasí s návrhmi na zastavenie bojov, mali by ale viesť k dlhodobému mieru a k riešeniu príčin krízy, povedal dnes podľa štátnej agentúry TASS ruský prezident Vladimir Putin. Existuje podľa neho viacero otázok, napríklad kto bude dohliadať na dodržiavanie prímeria na 2000 kilometrov dlhej frontovej línii. Šéf Kremľa poďakoval svojmu americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi za jeho úsilie ukončiť vojnu, ktorú Rusko vedie proti Ukrajine. Putin sa tak vyjadril na tlačovej konferencii s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom v Moskve.

JUST IN: Putin agrees with the proposal to cease hostilities



But on his own terms.



"We agree with the proposal to cease hostilities. But we proceed from the assumption that this cessation should lead to a long-term peace and the elimination of the root causes of the conflict,"… pic.twitter.com/cKjYVyKqzs — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2025

16:35 Európa dokáže nahradiť väčšinu finančnej a vojenskej pomoci USA pre Ukrajinu, ak by Washington svoju podporu natrvalo ukončil. Vyplýva to zo štúdie, ktorú vo štvrtok zverejnil nemecký ekonomický inštitút IfW, píše agentúra DPA.

16:12 Rusko sa snaží predĺžiť vojnu, hovorí Zelenskyj o nedostatku jasnej reakcie na navrhované prímerie. "Žiaľ, už viac ako deň svet ešte nepočul zmysluplnú odpoveď Ruska na predložené návrhy," povedal prezident Volodymyr Zelenskyj.

15:49 Ukrajina dostala od Kanady 1,7 miliardy dolárov v rámci pôžičky G7 krytej ruskými aktívami.

⚡️ Ukraine receives $1.7 billion from Canada under G7 loan covered by Russian assets.https://t.co/sVDZzGTIq9 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2025

15:10 Fínsko vo štvrtok oznámilo, že Ukrajine dodá nový balík vojenskej pomoci v hodnote 200 miliónov eur. Kyjevu tiež prisľúbilo ďalšiu spoluprácu v oblasti obrany, informuje o tom agentúra AP.

14:55 Slovensko apeluje na Rusko, aby sa veľmi konštruktívne zaoberalo návrhmi na prímerie z Džiddy a hľadalo spôsob ako pristúpiť k mierovému rokovaniu. Minister Juraj Blanár to povedal vo Varšave na tlačovej konferencii s poľským náprotivkom Radoslawom Sikorskim.

"Dnes je absolutne kľúčové začať prímerím a ten prvý krok sa už udial," dodal minister v reakcii na dohodu USA a Ukrajiny zo Saudskej arábie. Podľa nej Ukrajina súhlasila s vyhlásením 30-dňového prímeria. Podľa ministra má na situáciu vplyv aj EÚ svojimi sankciami a mala by byť prítomná pri jej riešení.

"Ak Rusko ten test zavrhne, bude jasné, kto chce vojnu a kto mier," povedal Sikorski. Poľský minister tiež uviedol, že slovenská a poľská vláda odpovedajú na výzvy, ktoré prináša Rusko, trochu iným spôsobom, ale na stretnutí mohli lepšie porozumieť svojim stanoviskám.

14:35 Ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec vo štvrtok obvinil ruské sily z popráv piatich zajatých ukrajinských vojakov. Informuje o tom agentúra AFP.

13:45 Rozmiestnenie vojakov z európskych krajín v rámci mierovej misie na Ukrajine je pre Rusko neprijateľné a znamenalo by to ich priame zapojenie sa do konfliktu s Ruskom, vyhlásila na štvrtkovom brífingu hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Informujeme podľa správy agentúry TASS. "Je absolútne neprijateľné, aby sme dovolili iným štátom rozmiestniť svoje ozbrojené sily na Ukrajine pod akoukoľvek vlajkou - či už by šlo o zahraničné kontingenty, vojenské základne, alebo nejaké mierové operácie, ktoré navrhujú tí, čo slovo mier zo svojho slovníka úplne vypustili," povedala Zacharovová. Dodala, že na priame zapojenie sa ďalších krajín do konfliktu s Ruskom by Moskva odpovedala "všetkými dostupnými prostriedkami".

13:40 Z Moskvy neprišla žiadna "zmysluplná" odpoveď na návrh USA o dočasnom 30-dňovom prímerí na Ukrajine, z čoho vyplýva, že Kremeľ chce v bojoch pokračovať, povedal vo štvrtok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informujeme podľa správy agentúry AFP. "Žiaľ, prešiel už viac než jeden celý deň a svet nepočul žiadnu zmysluplnú odpoveď z Ruska na tieto návrhy. Toto opäť ukazuje, že Rusko sa usiluje o čo najväčšie predĺženie vojny a odloženie mieru. Dúfame, že tlak zo strany USA bude dostatočný, aby donútil Rusko ukončiť túto vojnu," uviedol Zelenskyj vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach.

13:05 "Pre ukrajinskú armádu by to bolo len dočasné vydýchnutie," povedal Ušakov po telefonáte s poradcom amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Mikeom Waltzom. Rusko podľa Ušakova požaduje, aby dohoda zaistila ruské záujmy. "O to sa usilujeme - mierové riešenie, ktoré zohľadní legitímne záujmy našej krajiny," vyhlásil poradca šéfa Kremľa. Podľa neho sa k veci čoskoro vyjadrí aj ruský prezident Vladimir Putin.

12:42 Ukrajinské ozbrojené sily už nemajú vo svojom arzenáli žiadne americké taktické rakety dlhého doletu ATACMS. Informujeme na základe štvrtkovej správy agentúry AP odvolávajúcej sa na nemenovaného amerického predstaviteľa a ukrajinského zákonodarcu.

12:36 Putinov poradca je proti dočasnému prímeriu a nazýva ho „oddychom“ pre Ukrajinu. Kremeľ uprednostňuje dlhodobé urovnanie sporu pred dočasným prímerím na Ukrajine, povedal 13. marca poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov.

⚡️ Top Putin aide opposes temporary ceasefire, calls it 'respite' for Ukraine.



The Kremlin is prioritizing a long-term settlement over a temporary ceasefire in Ukraine, Russian presidential aide Yuri Ushakov said on March 13.https://t.co/1syvBn2sGe — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2025

12:33 Fínsko oznámilo balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu vo výške 217 miliónov dolárov.

⚡️ Finland announces $217 million military aid package for Ukraine.



Finnish Defense Minister Antti Hakkanen confirmed that the package includes artillery ammunition, citing Ukraine's urgent need for such supplies.https://t.co/Ytz81UNRfo — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2025

12:00 Putin stále signalizuje, že ho prímerie v skutočnosti nezaujíma.

Putin keeps signaling that a ceasefire doesn't really interest him



U.S. Special Envoy Steve Whitkoff’s plane lands in Moscow for Ukraine talks. But instead of meeting Trump’s negotiator, Putin chose the old — and far from friendly— Lukashenka. P is for Priorities.



A meeting… pic.twitter.com/giGl8a0DCA — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2025

11:45 Po siedmich mesiacoch Putinových sľubov je Sudža v Kurskej oblasti „oslobodená“, informuje ruské ministerstvo obrany.

❗️After seven months of Putin’s promises, Sudzha in Kursk Region is "liberated," reports Russian Ministry of Defense



Meanwhile, Z-war correspondents claim that fighting in the city is still ongoing.



The General Staff of the Armed Forces of Ukraine has not yet confirmed this… pic.twitter.com/hVaKBGRfZ9 — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2025

11:27 Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) vo štvrtok oznámila, že zadržala muža podozrivého z odoslania listových bômb vojenským predstaviteľom, ktorý údajne konal na príkaz Ukrajiny. Informujeme podľa správy agentúry AFP. Podozrivý, ktorý sa narodil v roku 2003, tento mesiac poslal balíky obsahujúce výbušniny "vojenským pracovníkom a predstaviteľom v Moskovskej, Voronežskej, Krasnodarskej a Saratovskej oblasti".

11:12 Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo, že jeho sily získali späť od ukrajinskej armády pod kontrolu mesto Sudža v ruskej Kurskej oblasti, kam ukrajinské jednotky v auguste nečakane vpadli. Informujeme podľa správ agentúr AFP a AP. Ministerstvo vo vyhlásení uviedlo, že ruské jednotky "oslobodili" Sudžu a ďalšie dve dediny v tejto oblasti hraničiacej s Ukrajinou. Na platforme Telegram tiež zverejnilo krátke video s popisom "prvé zábery zo Sudže", ktoré zachytáva zničené budovy.

10:54 Francúzske národné zhromaždenie podporilo rezolúciu o zabavení ruského majetku.

⚡️ French National Assembly backs resolution on seizing Russian assets.



France's National Assembly, the lower chamber of the country's parliament, passed a resolution calling for increased support for Ukraine and the seizure of frozen Russian assets.https://t.co/lVnuAuitWW — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2025

10:48 Rusko požaduje rozhovory s USA o Ukrajine.

‼️Russia lays out demands for talks with the U.S. on Ukraine



Russia has presented the U.S. with a list of demands (yes, they’re still demanding things) as part of a potential deal to end the war and reset relations with Washington, two sources told Reuters.



It remains unclear… pic.twitter.com/mAMVZSUVd4 — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2025

9:55 Bieloruský prezident Lukašenko pricestoval do Moskvy na rokovania.

Long Time No See: Lukashenka flies to Putin



The self-proclaimed president of Belarus, Lukashenka, has arrived in Moscow for "talks."



According to the dictator’s press service, Lukashenka and Putin will first have a “one-on-one” chat, followed by an expanded meeting with… pic.twitter.com/8GmAEErh3m — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2025

9:33 Najmenej piatich ukrajinských vojakov údajne popravili v obci Kazachja Lokňa v Kurskej oblasti.

🤬 A video emerges showing Russian troops executing unarmed Ukrainian POWs



At least five Ukrainian soldiers were reportedly executed in the village of Kazachya Loknya, Kursk region.



Ukraine’s Ombudsman Dmytro Lubinets stated that he has sent official letters to the UN and the… pic.twitter.com/9UhGg92Qby — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2025

8:59 Pri ruských útokoch proti Ukrajine za posledný deň zahynulo 5 ľudí a 28 utrpelo zranenia.

⚡️ 5 killed, 28 injured in Russian strikes against Ukraine over past day.



Ukrainian air defenses shot down 74 of the 117 drones launched by Russia overnight over 11 regions, the Air Force reported.https://t.co/FfkQNBz7RT — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2025

8:37 Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok možno bude hovoriť o prímerí na Ukrajine, ak sa ho na to novinári na tlačovej konferencii opýtajú. Informujeme podľa správy agentúry DPA. Peskov uviedol, že šéf Kremľa má plánovanú spoločnú tlačovú konferenciu s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom, ktorý sa vo štvrtok v Moskve stretne s Putinom.

8:25 Rusko zostrelilo v noci na štvrtok na svojom území 77 ukrajinských dronov. Zhruba 30 z nich zneškodnilo nad Brianskou oblasťou hraničiacou s Ukrajinou a ďalších 25 nad Kalužskou oblasťou, oznámilo tamojšie ministerstvo obrany. Informujeme na základe správy agentúry AFP. Rezort obrany dodal, že drony boli zostrelené aj nad Kurskou, Voronežskou, Rostovskou a Belgorodskou oblasťou.

7:55 Ukrajinské bezpilotné lietadlá cez noc podpálili ruskú továreň, infraštruktúru, tvrdia úrady.

⚡️ Ukrainian drones set ablaze Russian factory, infrastructure site overnight, authorities claim.



Ukraine attacked six Russian regions with close to 80 drones overnight on March 13, according to Russian authorities.https://t.co/UzE4LAHZAg — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2025

6:59 Ruská operácia zameraná na vytlačenie ukrajinských síl zo západoruskej Kurskej oblasti vstúpila do záverečnej fázy, informoval vo štvrtok ráno hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Informujeme podľa agentúry Reuters. Ukrajinské sily v auguste nečakane vpadli do ruskej Kurskej oblasti a za dva týždne obsadili približne 1300 štvorcových kilometrov.

6:32 Toto sú indikatívne odhady bojových strát Ruska k 13. marcu, podľa Ozbrojených síl Ukrajiny.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of March 13, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/JevuqCr1fS — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2025

6:09 Európsky parlament v spoločnom vyhlásení obvinil USA z „vydierania“ Ukrajiny.

⚡️EU parliament accuses US of 'blackmailing' Ukraine in joint declaration.



The declaration accuses the U.S. of trying "to negotiate a ceasefire and peace agreement with Russia over the heads of Ukraine and other European states."https://t.co/56PRe2FH4L — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2025

6:05 Biely dom nepotvrdil, či má mechanizmy na vynútenie prímeria s Ruskom.

⚡️White House won't confirm if it has mechanisms to enforce ceasefire with Russia.



White House press secretary Karoline Leavitt declined to say whether or not the U.S. has enforcement mechanisms in the event Russia violates a potential ceasefire when speaking to reporters on… — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 13, 2025

6:00 Putin prvýkrát navštívil oblasť Kurska.