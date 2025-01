Bývalý český vojak raboval na Ukrajine a okrádal padlých vojakov! Nazval to vojnovou korisťou... Spoznal TREST

(Zdroj: TASR/AP/Vadim Ghirda, X/Maimunka News)

Odvolací súd zdôraznil spoločenskú škodlivosť Simanovho konania. Muž podľa neho zneužil situáciu v prospech svojho obohatenia na úkor ľudí zasiahnutých vojnovým konfliktom a získané veci eufemisticky nazýval "vojnovou korisťou". Ocitol sa tak úplne mimo rámca noriem civilizovanej spoločnosti, uviedli sudcovia.

Siman odcestoval na Ukrajinu v marci 2022, prešiel tam základný výcvik a nechal sa vyzbrojiť. So skupinou dobrovoľníkov, ktorej velil, sa následne presunul do miest Irpiň a Buča. Tam mal za úlohu hliadkovať v zákopoch a vykonávať takzvané začisťovacie operácie. Podľa rozsudku sa pri plnení rozkazov aj vo svojom voľne zmocnil vecí tak padlých vojakov, ako aj civilných obyvateľov - napríklad prsteňa, ďalších šperkov, zlata i striebra či hotovosti. V apríli 2022 Simana zadržala ukrajinská armáda, následne odcestoval späť do vlasti. V trestnom stíhaní mu hrozilo osem až 20 rokov väzenia.

Usvedčili ho výpovede svedkov aj vlastné videozáznamy

Proti Simanovi svedčili nielen výpovede svedkov, ale tiež videozáznamy, ktoré na Ukrajine sám zaobstaral. Ako uvádza portál Aktuálně.cz, podľa svojich spolubojovníkov sa tam "mal hrať na veliteľa". Simanove rozkazy boli chaotické a nedávali príliš zmysel, vypovedali na súde v lete svedkovia z jeho pluku. Niekdajší vojak, ktorý je od začiatku stíhania vo väzbe, sa obhajoval okrem iného tým, že na Ukrajine počúval rozkazy svojich nadriadených a že privlastňovanie "vojnovej koristi" bolo bežnou praxou. Vinu predtým úplne odmietal, pred odvolacím senátom však zmenil prístup.

Siman sa podľa portálu hájil napríklad tým, že veci mŕtvym ľuďom odoberal na rozkaz veliteľov, pretože vraj napríklad elektronika mohla patriť ruským vojakom, a tým pádom obsahovať informácie dôležité z taktického hľadiska. Súd tejto verzii ale neuveril, a to predovšetkým na základe samotných videí, ktoré si Siman natáčal a publikoval na sociálnych sieťach. Na nich napríklad hovorí o tom, že by mohol na Ukrajine "urobiť banku alebo klenotníctvo. Neprišiel som sem priam kradnúť, ale keď už, tak už…," vyhlásil.

"Musím uznať, že správanie, ktorého som sa dopustil na mieste, som po príchode do Česka bagatelizoval. Nedokázal som si pripustiť, že by som vykonal niečo také závažné, za čo by som mal byť stíhaný," reagoval Siman. "S odstupom času veľmi dobre viem, že to nebolo správne. Viem, že to znie blbo, ale v tej chvíli mi to naozaj prišlo normálne. Teraz som dospel k záveru, že to bola chyba," povedal. Doplnil, že prijme akýkoľvek trest, avšak domnieva sa, že by postačil trest nižší ako pôvodne uložený sedemročný. Jeho obhajca Zdeněk Odehnal poukazoval na Simanovu doterajšiu beztrestnosť i jeho nízky vek. Novinárom povedal, že zváži podanie dovolania.

Siman ako profesionálny vojak vedel, že mal požiadať prezidenta o súhlas

Vo vzťahu k službe v cudzích ozbrojených silách Siman tvrdil, že vychádzal z verejného prísľubu premiéra Petra Fialu (ODS) a bývalého prezidenta Miloša Zemana ohľadom beztrestnosti dobrovoľníkov, ktorí sa vydajú na Ukrajinu. Sudkyňa pražského mestského súdu k tomu vlani v lete povedala, že znaky tohto trestného činu síce Siman naplnil, trestne zodpovedný ale nie je. Označila to za férový prístup vzhľadom na vystupovanie predstaviteľov štátu v médiách a k tomu, že ČR v rámci svojej zahraničnej politiky oficiálne podporuje Ukrajinu. Odvolací súd sa v pondelok proti tomuto názoru vymedzil a rozhodol úplne opačne.

"V dôsledku by to mohlo viesť k tomu, že spoločenská škodlivosť trestného činu by mohla byť v budúcnosti určovaná iba vyhlásením politickej reprezentácie, čo je stav absolútne neprípustný," konštatoval sudca-spravodajca David Protiva. Zdôraznil, že politické vyhlásenia nie sú pre trestné konanie záväzné. Pripomenul, že prezident neudelil českým občanom, ktorí vstúpili do ukrajinských ozbrojených síl na Ukrajine, žiadnu generálnu aboliciu. Siman navyše ako profesionálny vojak vedel, že mal požiadať prezidenta o súhlas. Tento súhlas nemožno podľa Protivy vnímať iba ako formálny úkon.

"Považujem za významnú skutočnosť, že bolo na odvolacom súde akcentované, že akákoľvek osoba sa môže rozhodnúť ísť pomôcť napadnutej Ukrajine, avšak je potrebné rešpektovať zákony Českej republiky, keď chce vycestovať - má požiadať o povolenie," vyhlásil. povedal novinárom prokurátor Martin Bílý, ktorý pre Simana žiadal desaťročný trest. Tento rozsudok môže byť podľa neho usmernením pre orgány činné v trestnom konaní aj v ďalších obdobných prípadoch. "Avšak každú trestnú vec je potrebné posudzovať samostatne," upozornil.