Šokujúci prípad z Nezamyslic: Muž pod vplyvom pervitínu terorizoval obyvateľov, nahý žiadal uspokojenie od úradníčky!

(Zdroj: Facebook-Policie ČR)

Vlastimil Zemen z Nezamyslic dostal ročnú podmienku a súd mu nariadil aj protitoxikomanické liečenie. Pôvodne chcela polícia obviniť muža z výtržníctva a porušovania domovej slobody, no podľa znalcov sa muž po požití pervitinu nedokázal ovládať a nebol schopný rozpoznať protiprávnosť svojho konania, informovali novinky.cz.

Smer-SD podáva informácie po návrate z pracovnej cesty do Moskvy (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

V dobe spáchania skutku bol nepríčetný, za svoje správanie v minulosti teda nie je trestne zodpovedný. „Do stavu nepríčetnosti sa dostal po úmyselnej aplikácii pervitínu. Ako dlhodobý narkoman poznal účinky omamných látok na svoj organizmus, ale spoliehal sa na to, že po ich užití nikoho neohrozí,“ konštatoval súd vo štvrtok.

Obyvatelia malej obce si ale na výtržníka nespomínajú v dobrom. V inkriminovaný deň behal po obci nahý. Ako prvú stretol ženu, ktorá viedla svojho syna do školy. „Už z diaľky som ho počula, že niečo vulgárne kričí. Potom sa objavil pri dverách úplne nahý. Ihneď som zavolala na políciu,“ uviedla žena. Muž sa ale nenechal odradiť a zamieril do domu jej matky. „Rozleteli sa dvere do izby a on tam stál nahý. Povedala som mu, aby sa obliekol. Chcel ale odo mňa telefón alebo notebook s tvrdením, že potrebuje rýchle porno,“ opísala hrozný zážitok 68-ročná seniorka.

Seniorka sa začala slovne brániť, a výtržníkovi povedala, že má v dome tyč, ktorou dostane cez chrbát ak ihneď neodíde. O týždeň neskôr už Zemen pod vplyvom drog vstúpil do obecného úradu, kde žiadal od úradníčok sexuálne uspokojenie. „Nakoniec odišiel, ale mala som z neho strach. Všetci tu vedia, že je narkoman, a že nemá ďaleko do stavu, keď sa už nebude schopný ovládať a svoje sexuálne chúťky si vynúti násilím,“ uviedla pracovníčka úradu.

Muž na súde priznal, že sa cíti vinný, no drogy už neberie a lieči sa na psychiatrii. Podľa starostu obce Ladislava Vinického išlo o pravidelne sa opakujúci skutok výtržníctva a muž údajne žije v rodinnom dome po svojich rodičoch sám. Problémy s ním evidujú už asi rok a pol a preto dúfajú, že právoplatný rozsudok padne na úrodnú pôdu skôr, ako bude niekomu ublížené.