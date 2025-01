Prevratný objav v boji proti rakovine: Vedci stvorili smrtiacich robotov! Chcú ich otestovať na ľuďoch

Ilustračné foto (Zdroj: Mammacentrum )

Nanoroboty, ktoré sú približne tisíckrát menšie ako ľudský vlas, predstavujú podľa odborníkov revolučný nástroj v medicíne. Vo Švédsku boli použité na liečbu rakoviny prsníka, kde ukázali veľký potenciál, píše portál tn.cz..

„Dlhé roky sme skúmali, ako vytvoriť nanostruktúry pomocou DNA, čo je proces známy ako DNA origami. Táto technológia nám umožnila vyvinúť nanoboty, ktoré dokážu zacieliť výlučne na rakovinové bunky,“ vysvetľuje Björn Högberg, vedúci výskumu.

Fungovanie nanobotov je podmienené kyslým prostredím, ktoré obklopuje rakovinové bunky. Toto prostredie aktivuje nanoroboty, čím sa zaisťuje ich presnosť. Bez tejto „bezpečnostnej poistky“ by mohli poškodiť aj zdravé bunky.

Technológia bola otestovaná na myšiach s rakovinou prsníka. Nanoroboty úspešne zastavili šírenie nádorov a pritom nepoškodili okolité tkanivá. Vedci teraz plánujú spustiť klinické testy na ľuďoch, čo by mohlo znamenať veľký krok vpred v liečbe rakoviny.

Do vývoja a testovania nanorobotov sa zapájajú aj českí odborníci, ktorí patria medzi svetovú špičku v tejto oblasti. „Nanoroboty musíme správne naprogramovať. Tie, ktoré používame v tráviacom trakte, nemôžu byť rovnaké ako tie určené do krvného obehu,“ vysvetľuje Martin Pumera, vedúci Centra pre pokročilé funkčné nanoroboty na VŠCHT. Podľa odborných odhadov by sa nanoboty mohli stať bežnou súčasťou liečby už v priebehu nasledujúcich desiatich rokov.