Mesto New York spustilo systém spoplatnenia vjazdu, domáci siahnu hlboko do peňaženky

USA - Mesto New York v nedeľu spustilo kontroverzný systém spoplatnenia vjazdu do niektorých jeho častí. Stalo sa tak prvým mestom v Spojených štátov. V dôsledku kroku, ktorý má znížiť dopravné zápchy v husto obývanom meste a zároveň získať peniaze na opravu infraštruktúry verejnej dopravy, sa miestne úrady podľa agentúry AFP dostali do konfliktu so zvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom.