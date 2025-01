Hlava albánskej pravoslávnej cirkvi je v kritickom stave

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ATÉNY - Najvyšší predstaviteľ albánskej pravoslávnej cirkvi, arcibiskup Anastasios, ktorého letecky previezli do nemocnice v Aténach pre zdravotné ťažkosti spôsobené virózou, je v kritickom stave. V nedeľu to oznámila nemocnica Evangelismos v gréckej metropole, informuje o tom agentúra AFP.

Deväťdesiatpäťročného Anastasiosa koncom decembra hospitalizovali v nemocnici v Tirane so sezónnou vírusovou infekciou. Podľa gréckych médií sa však jeho zdravotný stav ďalej zhoršoval a objavovali sa u neho príznaky krvácania do žalúdka. Do Atén ho previezli v piatok večer na žiadosť gréckych záchranných služieb.

"Ošetrujúci lekári hodnotia stav Jeho Blaženosti ako kritický," uvádza sa v lekárskej správe z gréckej nemocnice. Ešte v sobotu jeho stav vyhodnotili ako "stabilný napriek jeho už tak komplikovanej anamnéze". Nemocnicu, v ktorej sa arcibiskup lieči, navštívil v nedeľu popoludní aj grécky premiér Kyriakos Mitsotakis, ktorého informovali o zdravotnom stave chorého arcibiskupa, napísala AFP. Anastasios má podľa francúzskej agentúry zásluhu na oživení pravoslávnej cirkvi v Albánsku, kde väčšinu tvoria moslimovia. Túto cirkev tam vedie už tri desaťročia.