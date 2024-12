Mrazivý prípad z Česka: Svedkyňa zalarmovala políciu kvôli obesenému mužovi, v byte našli mŕtvu ženu!

(Zdroj: Getty Images)

TRUTNOV - Polícia od pondelkového večera vyšetruje vraždu dvadsaťjedenročnej ženy v českom Trutnove. Podozrivým je 22-ročný muž, ktorý sa zrejme po čine pokúsil o samovraždu obesením. Muža záchranári previezli v kritickom stave do nemocnice. Informovala o tom hovorkyňa českej polície Šárka Pižlová.

Na prípad políciu v pondelok po 20.00 h upozornila svedkyňa, ktorá cez okno videla v byte na Náchodskej ulici obeseného človeka. "Policajti po príchode na miesto vošli do bytu, kde našli v jednej miestnosti na zemi mŕtvu ženu, ktorá zomrela násilnou smrťou," uviedla hovorkyňa. V byte policajti ďalej našli obeseného muža, ktorého začali oživovať.

"Vraždy sa podľa prvotných informácií mal dopustiť voči žene nájdený muž v byte," uviedla polícia. U ženy polícia nariadila na zistenie presnej príčiny úmrtia súdnu pitvu.

Incident vyvolal medzi miestnymi šok a zdesenie. „Bol to celkom normálny pár. Neboli agresívni, nerobili problémy. Snáď len raz sme sa chytili kvôli neporiadku tu pri dverách,“ povedal sused pre portál iDnes. Pár v dome býval len dočasne, kým skončí rekonštrukcia bytu v susednom objekte, kam sa mali sťahovať. Susedia odmietajú aj to, že by mladý pár mal problémy s drogami či alkoholom. Susedia ho nikdy opitého nevideli. Okrem toho hneď býva aj mladíkova matka.