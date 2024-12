Šokujúce svedectvo preživšieho z lietadla v Kazachstane: Muž prezradil čo sa dialo na palube, ľudia kričali od bolesti!

Muž prežil pád lietadla, teraz opísal posledné minúty pred pádom (Zdroj: X/@Haberler, SITA)

Zranený z nemocnice uviedol ako počul obrovskú ranu a chvíle potom, ale aj náraz, keď zničený stroj už len dopadol na pole na západe Kazachstanu. A hoci sa najskôr objavili informácie o vtákoch, ktoré mali spôsobiť pád lietadla, muž uviedol, že lietadlo malo poškodený plášť trupu už počas letu, informoval idnes.cz.

„Hovoria o dvoch ranách, no ja som počul iba jednu a bola dosť silná. Najskôr vypadla iba časť kyslíkových masiek, potom už všetky. Možno sa to stalo po tej druhej rane,“ uviedol na nemocničnom lôžku preživší Subhonkul Rachimov. Už po prvej rane si myslel, že sa lietadlo rozpadne. Zvažoval preto, či sa má začať modliť, no rozhodol sa, že pošle rodine posledné posolstvo a nakrútil video.

Kazajistán 🇰🇿

Subkhon Rakhimov, un pasajero del vuelo de Azerbaijan Airlines que se estrelló, sobrevivió al incidente. Inicialmente filmó un video para su esposa mientras el avión se desplomaba.



pic.twitter.com/tArPj7322M — Mauricio Orellana 🌐 (@MauriOrellanaSV) December 26, 2024

„Po tej rane som si už myslel, že sa niečo stane. Bolo mi jasné, že lietadlo utrpelo nejaké poškodenie.“ Tesne potom sa mal celý stroj chovať mimoriadne zvláštne. Na záberoch muža sa objavili aj vystrašení spolucestujúci, ale aj kyslíkové masky. Po obrovskej rane sa dokonca niekoľkí cestujúci zdvíhali zo sedadiel. Zrejme nedokázali spracovať obrovský nával emócií a skutočnosť, že sa lietadlo rúti k zemi.

Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları uçağından kurtulan Subhonkul Rahimov, korku dolu anları anlattı. Kazadan önce yaşananları videoya çeken Rahimov, "Ne biliyorsam her şeyi okudum. Sonra bunun da yeterli olmayacağını, secdede ölmenin daha iyi olacağını düşündüm. Ölümün… pic.twitter.com/yAjK5ZWAWm — Haberler.com (@Haberler) December 27, 2024

V tej chvíli mali zasiahnuť letušky, ktoré cestujúcich ihneď usádzali. Muž opísal aj moment keď sa pilot snažil pristáť. „Bol som pri vedomí, keď som ucítil náraz. Vymrštilo ma smerom hore, potom dole a zase nahor. Bol som pripútaný. Všetko to trvalo iba pár sekúnd,“ dodal. Potom všetko stíchlo. Vtedy si uvedomil, že asi pristáli. Skontroloval, či je jeho telo v poriadku a k jeho vlastnému prekvapeniu sa mu nič vážne nestalo.

Spolucestujúci ale toľko šťastia nemali a počul stonať ľudí od bolesti. Ženu sediacu pred ním sa mu podarilo vyslobodiť, druhej žene ale nevedel pomôcť. To už bolo počuť rýchlu zdravotnú službu a sirény, preto dúfal, že jej a ďalším pomôžu profesionáli. Lietadlo, ktoré malo namierené z Baku do Groznyj sa zrútilo v stredu 25. decembra. Na palube sa nachádzalo 67 ľudí, z ktorých 38 zomrelo. Ruský letecký úrad Rosaviacija uviedol, že lietadlu sa nepodarilo pristáť v hlavnom meste Čečenska kvôli hustej hmle. A aj keď kapitán dostal na výber iné letisko, nakoniec sa rozhodol letieť do Aktau. Vládny zdroj z azerbajdžanského Baku sa domnieva, že pád lietadla spôsobil ruský raketový systém protivzdušnej obrany.

Ruský prezident Vladimir Putin sa dnes ospravedlnil za "tragický incident" azerbajdžanského lietadla, ktorý sa v stredu odohral v ruskom vzdušnom priestore. Kremeľ v správe o telefonáte oboch prezidentov uviedol, že lietadlo sa podľa plánu pokúšalo pristáť v Groznom v momente, keď ruská protivzdušná obrana v oblasti odrážala útok ukrajinských dronov. Azerbajdžanské anonymné zdroje už skôr tvrdili, že lietadlo zostrelila ruská armáda. Správa zverejnená Kremľom sa o tom nezmieňuje a uvádza, že okolnosti incidentu sa vyšetrujú.