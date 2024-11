Uniknuté dokumenty odhalili šokujúce plány: Putin pripravuje atentáty na Rusov v zahraničí

Ruský prezident Vladimir Putin (Zdroj: TASR/AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool)

MOSKVA - Americké spravodajské služby prišli so závažnými zisteniami: tajné dokumenty údajne potvrdzujú, že ruský prezident Vladimir Putin stojí za schvaľovaním atentátov na svojich oponentov. Zoznam jeho cieľov má byť rozsiahly a útoky zahŕňajú rôzne metódy, od otráv až po vraždy.

Podľa agentúry Bloomberg dokumenty naznačujú, že Putin nielenže o týchto útokoch vie, ale ich aj aktívne povoľuje. Citát z jedného z dokumentov uvádza: „Putin pravdepodobne schvaľuje atentáty na vysoko postavené osobnosti v zahraničí.“ Tieto tvrdenia nadobudli na dôveryhodnosti najmä po sérii podozrivých úmrtí kritikov Kremľa.

Podľa správy amerických tajných služieb je pravdepodobné, že atentáty na svetových lídrov a kritikov režimu sa budú opakovať. Americkí agenti, na ktorých slová odkazuje britský denník Daily Mail, uviedli: „Ruská vláda bude naďalej využívať svoje spravodajské služby a ďalšie lojálne subjekty na vraždenie osôb podozrivých z terorizmu alebo jednotlivcov, ktorých považuje za hrozbu pre režim Vladimira Putina.“

Jedným z najznámejších prípadov je smrť bývalého ruského agenta Alexandra Litvinenka, ktorý bol v roku 2006 v Londýne otrávený rádioaktívnym polóniom. V roku 2015 sa obeťou stal opozičný politik Boris Nemcov, ktorého zastrelili neďaleko Kremľa. Ďalší prípad sa týkal Michaila Lesina, ruského politika, ktorý zomrel v hotelovej izbe vo Washingtone po sérii nevysvetlených „pádov“.

Americké úrady po týchto incidentoch spustili tajné vyšetrovanie, ktoré malo potvrdiť, či je Rusko zodpovedné za tieto úmrtia. Správy naznačujú, že Kremeľ môže v podobných operáciách pokračovať. Americkí analytici tvrdia, že „ruská vláda využíva svoje spravodajské služby na elimináciu osôb, ktoré považuje za hrozbu pre Putinov režim, vrátane jednotlivcov v zahraničí.“

Dokumenty obsahujú aj detaily o cieľoch atentátov, pričom ich spojenie s Kremľom má byť potvrdené dôkazmi od rôznych zahraničných vlád. Americké tajné služby označili tieto zistenia za vysoko dôveryhodné.

Hoci niektoré zistenia pochádzajú z minulosti, ich význam je stále aktuálny. Podľa médií, ako napríklad CBS News, existujú dôkazy, že od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 pokračuje Putin vo svojich aktivitách namierených proti nepriateľom, a to doma aj v zahraničí. Tieto informácie ukazujú, že taktika Kremlu zostáva nemenná, no zároveň veľmi nebezpečná.