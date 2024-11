Korupčný prípad chorvátskeho exministra povedie miestny úrad, nie žalobcovia EÚ

Chorvátsky minister zdravotníctva Vili Beroš (vpravo) a francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran sa zdravia počas stretnutia v Bruseli. (Zdroj: TASR/AP/Virginia Mayo)

Beroš skončil vo funkcii chorvátskeho ministra zdravotníctva po tom, ako chorvátsky Úrad boja proti korupcii a organizovanému zločinu (USKOK) minulý piatok vykonal raziu v jeho dome a zadržal ho pre podozrenie z korupcie.

archívne video

Špeciálneho exprokurátora Dušana Kováčika uznali za vinného, trest nedostal (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

V ten istý deň Úrad európskeho verejného žalobcu (EPPO), ktorý má za úlohu vyšetrovať možné poškodzovanie finančných záujmov EÚ, vydal vyhlásenie o tom, že vedie vlastné vyšetrovanie Beroša a ďalších siedmich osôb kvôli údajnému úplatkárstvu, zneužitiu právomoci verejného činiteľa a praniu špinavých peňazí. Zároveň požiadal chorvátsku prokuratúru, aby únijným žalobcom spis odovzdala.

Podľa EPPO mali verejní činitelia zabezpečiť jednej z vyšetrovaných firiem, že bude môcť predávať robotické zariadenia do nemocníc. Minister zdravotníctva spoločne s riaditeľmi nemocníc potom pre túto firmu pripravili na mieru šitú zákazku na dodávku operačných mikroskopov do troch chorvátskych nemocníc, tvrdí EPPO. Na Beroša, ktorý akékoľvek pochybenie poprel, a ďalších dvoch podozrivých bola uvalená mesačná väzba.

Najvyšší prokurátor v Chorvátsku Ivan Turudić dnes povedal, že USKOK môže vo vyšetrovaní prípadu pokračovať. Svoje rozhodnutie nezveriť prípad únijným prokurátorom zdôvodnil tým, že podozrenie na trestnú činnosť, ktorú má v gescii EPPO, "predstavuje iba menšiu časť trestnej činnosti obvinených", uviedla stanica N1.

Už minulý týždeň sa Turudić sťažoval, že ho európsky úrad o svojom vyšetrovaní neinformoval, hoci sa podozrenie na trestnú činnosť skupiny týkalo verejného obstarávania v Chorvátsku a chorvátsky rozpočet v dôsledku toho prišiel o 1,4 milióna eur. Prípad podľa neho nemal vplyv na čerpanie fondov Európskej únie.

Kontroverzná postava

Turudić je v Chorvátsku kontroverznou postavou a jeho vymenovanie do funkcie, ktoré presadila vláda Andreja Plenkoviča, začiatkom tohto roka vyvolalo v krajine mnohotisícové demonštrácie. Podľa chorvátskych médií totiž Turudić udržiaval väzby na osoby vyšetrované z korupcie; on sám to ale opakovane poprel. Už po nástupe do čela prokuratúry Turudić vyjadroval odmietavý postoj voči spolupráci krajiny s EPPO.

Postup Turudića dnes kritizoval prezident Zoran Milanović aj časť chorvátskej opozície. Podľa nich EPPO viedol vyšetrovanie dlhšie a zozbieral viac dôkazov ako chorvátsky USKOK. Niektorí experti tiež poukazujú na Turudičov možný konflikt záujmov, keďže ho do funkcie navrhla vláda, ktorej členom bol tiež dnes vyšetrovaný Beroš.