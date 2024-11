Prokurátori EÚ varujú pred porušovaním princípov právneho štátu v Chorvátsku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

ZÁHREB - Európski prokurátori vo štvrtok varovali pred porušovaním princípov právneho štátu v Chorvátsku. Súvisí to s vyšetrovanie korupcie v tamojšom zdravotníctve, ktoré v uplynulých dňoch prevzal Záhreb. Zároveň o tom upovedomili Európsku komisiu v Bruseli.

Európska prokuratúra (EPPO) v Záhrebe vyšetrovala osem osôb vrátane bývalého ministra zdravotníctva Viliho Berosa pre podozrenia z podplácania, zneužívania postavenia a prania špinavých peňazí. Podľa EPPO im to zabezpečilo "nenáležité finančné zisky" pri obstarávaní lekárskeho vybavenia pre verejné nemocnice z peňazí Európskej únie a Chorvátska.Záhreb minulý týždeň začal samostatné vyšetrovanie, ktoré viedlo k zatknutiu Berosa a dvoch ďalších. Ministra zdravotníctva z funkcie hneď po zatknutí odvolal premiér Andrej Plenkovič (Chorvátske demokratické spoločenstvo - HDZ).

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

Európski prokurátori očakávali, že ich chorvátski kolegovia im tento prípad odovzdajú. Chorvátsky generálny prokurátor Ivan Turudič však v utorok rozhodol, že na starosti to budú mať prokurátori z Úradu pre potláčanie korupcie a organizovaného zločinu (USKOK). EPPO vo štvrtok vo vyhlásení uviedla, že "rozhodne nesúhlasí s rozhodnutím generálneho prokurátora", ale "podriadila sa jeho rozhodnutiu... a svoje vyšetrovanie prenechala USKOK".Európski prokurátori sa v deň zatknutia dozvedeli o vyšetrovaní chorvátskych orgánov "vo veci skutočností spadajúcich do kompetencie Európskej prokuratúry". Európska hlavná prokurátorka Laura Kövesiová na to písomne upozornila Európsku komisiu, "a zdôraznila systémové výzvy Chorvátska pri presadzovaní právneho štátu", uvádza sa vo vyhlásení.

Chorvátske médiá a opozícia špekulujú, že vyšetrovanie na národnej úrovni sa zameriava na menej ľudí, aby sa zabránilo dôkladnejšiemu odhaleniu korupcie.Sektor verejného zdravotníctva v Chorvátsku má pre podozrenia z korupcie zlú povesť. Mnoho lekárov vo verejných nemocniciach pracuje paralelne na súkromných klinikách, kam často smerujú aj svojich pacientov. Tam si môžu účtovať poplatky v rámci verejného zdravotníctva, čo spôsobuje rozhorčenie verejnosti.Od prevzatia moci v roku 2016 kvôli obvineniam z korupcie už odstúpilo niekoľko ministrov z premiérovej konzervatívnej strany HDZ.