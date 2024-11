Benjamin Netanjahu už trikrát telefonoval s Donaldom Trumpom: TOTO bolo cieľom rozhovorov

Donald Trump a Benjamin Netanjahu (Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh)

"Boli to dobré a veľmi dôležité rozhovory," uviedol Netanjahu vo vyhlásení. "Máme rovnaký názor na iránsku hrozbu, a to vo všetkých smeroch a uvedomujeme si nebezpečenstvo, ktoré predstavuje. Vnímame taktiež veľké príležitosti, ktoré má Izrael pred sebou, a to v oblasti mieru a jeho rozširovania, ako aj v ďalších témach."

Prečítajte si tiež Trump hovoril s lídrami Izraela a Palestíny: Angažuje sa ukončiť konflikt na Blízkom východe

Netanjahu bol medzi prvými zahraničnými lídrami, ktorí zablahoželali Trumpovi. Izraelský premiér nešetril chválou na adresu bývalého prezidenta, ktorý sa počas svojho prvého funkčného obdobia zaslúžil o pevnú podporu Izraela. Jeho znovuzvolenie označil za "najväčší návrat v dejinách".Trumpovo volebné víťazstvo, ktoré mnohí Izraelčania vnímajú ako výhru pre svoju krajinu, vyvolalo neistotu v súvislosti s budúcimi diplomatickými snahami o ukončenie vojny.