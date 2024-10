Trump má na svojej strane nadšenie ako v roku 2016, myslí si okresný šéf republikánov

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP/Alex Brandon)

BETLEHEM - Do republikánskej politiky je Glenn Geissinger z amerického štátu Pensylvánia zapojený už od detstva, keď roznášal letáky na podporu neskoršieho prezidenta Richarda Nixona. Teraz vedie stranícku bunku v okrese Northampton a uvádza, že pre kandidatúru exprezidenta Donalda Trumpa vidí rovnaké nadšenie ako v roku 2016, keď Trump nakoniec vyhral. V rozhovore s ČTK hovoril o hlavných témach kampane aj o tom, že nepovažuje Trumpovu rétoriku za nebezpečnú.

"To, čo vidím v roku 2024, je to, čo som videl v roku 2016," povedal muž, ktorý sám pred ôsmimi rokmi kandidoval v republikánskych kongresových primárkach. "Je to rovnaký entusiazmus a energia, aká bola vtedy za Donaldom Trumpom," uviedol pri rozhovore v straníckej kancelárii na okraji mesta Betlehem (Betlehem).

V roku 2016 Trump v Pensylvánii zvíťazil ako prvý republikánsky kandidát od roku 1988 a tiež vďaka tomu sa dostal do Bieleho domu. O štyri roky neskôr tu tesne prehral s demokratom Joom Bidenom a teraz prieskumy nasvedčujú ďalšiemu vyrovnanému súboju v dueli s viceprezidentkou Kamalou Harrisovou.

Podpora Trumpovej kampane

Úlohou Geissingera je čo najviac podporovať Trumpovu kampaň v okrese na východe Pensylvánie. Stranícka bunka pomáha s organizáciou mítingov, informuje miestnych o nadchádzajúcich akciách, rozdáva cedule, ktoré si voliči zapichujú do trávnikov, mobilizuje dobrovoľníkov na obchádzanie či obvolávanie domácností a tiež radí jednotlivým voličom ohľadom hlasovania. Okrem Trumpa podporuje aj kandidátov do Senátu a Snemovne reprezentantov.

Ako ukážku nadšenia na republikánskej strane Geissinger prezentoval akciu zo začiatku týždňa, keď do okresu dorazila skupina ľudí z Trumpovho tímu. Míting nebol oznámený s nejakým výrazným predstihom a konal sa v čase obeda, avšak prišlo skoro 150 ľudí, líčil republikán. "Povedal som im, že jediný spôsob, ako by tu mohla Kamala Harrisová zhromaždiť toľko ľudí, je, keby im zaplatila. Naozaj tomu z celého srdca verím," povedal Geissinger, ktorý okresných republikánov vedie asi dva a pol roka.

Hlavná zbraň pre nerozhodnutých voličov

Hlavnú zbraň v presviedčaní nerozhodnutých voličov vyjadril slovami: "Choďte sa pozrieť do obchodu s potravinami." Odkazoval tým na nárast cien základného tovaru, ktorý Spojené štáty podobne ako Európsku úniu v posledných rokoch postihol. "Toto je veľmi silný argument... Hovoria nám (voliči) 'viete čo, za svoj dolár si nekúpim toľko ako pred štyrmi rokmi,'" pokračoval Geissinger, ktorý okrem politickej činnosti vedie reklamnú firmu.

V USA od roku 2022 prudko vzrástli ceny potravín alebo bývania a Trumpova kampaň uvádza potlačenie inflácie ako svoju najvyššiu prioritu. Inflácia už však výrazne spadla a v septembri medziročný ukazovateľ klesol na 2,4 percenta. Geissinger v rozhovore ako jeden z hlavných problémov spomínal "60-percentný" nárast ceny benzínu, tá ale za posledný rok klesla a je teraz nižšia ako v niektorých fázach Trumpovho úradovania.

Podobný nesúlad s realitou panuje aj pri ďalších otázkach, na ktorých republikáni stavajú kampaň. Geissinger nahovoril administratívu Bidena a Harrisovej zo snahy "zruinovať pozíciu Ameriky" okolo fosílnych palív, produkcia ropy a plynu však vlani v USA dosiahla nový rekord. Trump často hovorí o problémoch s kriminalitou, výskyt násilných zločinov však vzrástol na konci jeho mandátu a pod Bidenom klesol. Pokiaľ ide o nelegálnu imigráciu, počty zadržaných po vstupe na americkú pôdu boli po nástupe Bidena veľmi vysoké, po vlaňajšom rekorde ale tiež výrazne klesli.

Snaha demokratov zničiť USA

Exprezident vo svojich prejavoch tieto témy opisuje veľmi temným slovníkom, hovorí o snahe demokratov "zničiť" USA alebo o "invázii" cudzincov, ktorí vraždia a okrádajú Američanov. Zároveň označuje svoju súperku za hlúpu alebo "mentálne postihnutú" a pokračuje v podkopávaní dôvery svojich stúpencov vo výsledky volieb.

Geissinger v rozhovore žiadne výhrady voči tejto rétorike nevyjadril a na otázky na túto tému odpovedal vyhýbavo. "Nemyslím si, že to je nebezpečné," povedal o Trumpových výmysloch ohľadom volebných podvodov. Podobne ako to robia v posledných rokoch mnohí ďalší republikáni sa aj on snažil pri otázkach na Trumpove slová vysvetľovať, že exprezident chcel v skutočnosti povedať niečo iné, prípadne tvrdil, že dané výroky nezaznamenal.

Na otázku, čo by mal podľa neho Trump v posledných dňoch kampane robiť, aby tentoraz v okrese Northampton zvíťazil, Geissinger odpovedal: "Ukázať sa tu." O niekoľko dní neskôr exprezident ohlásil vystúpenie v meste Allentown ležiacom hneď za západným okrajom okresu.