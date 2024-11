Americké voľby lákajú aj tipujúcich: Kto je jednoznačným favoritom Slovákov? Stavili milióny eur!

(Zdroj: TASR/AP)

BRATISLAVA - Občania Spojených štátov si v utorok po štyroch rokoch volia prezidenta. V ostro sledovanom súboji o Biely dom proti sebe stoja kandidátka Demokratickej strany Kamala Harrisová a republikán Donald Trump. Predvolebné prieskumy naznačujú tesný výsledok, väčšina Slovákov má však v otázke favorita jasno. Vyplýva to z uzatvorených stávok na jednotlivých kandidátov.

Záujem tipérov o voľby prezidenta Spojených štátov amerických s blížiacim sa rozhodnutím enormne stúpa. K dnešnému ránu evidujú v Tipsporte stávky za 3 725 168 eur. Podľa aktuálnych kurzov zostáva miernym favoritom Donald Trump s kurzom na víťazstvo 1,63:1. Na víťazstvo Kamaly Harrisovej je kurz 2,30:1.

Tipéri na Slovensku viac veria Trumpovi. Hovoria o tom štatistiky tak z pohľadu počtu tiketov (Trump 75 % vs. Harrisová 25 %) ako aj z pohľadu náberov, čiže celkovo vložených eur tipérov (Trump 73 % vs. Harrisová 27 %). „Najvyšší nerozhodnutý sólo tiket na Slovensku má hodnotu 21 000 eur a je na víťazstvo Trumpa v kurze 1,55:1. V prípade, že republikánsky kandidát skutočne zvíťazí, tipér sa bude radovať z výhry 32 550 eur,“ informuje Tipsport.

„V predošlých hodinách smerovalo približne 80 % vkladov slovenských tipérov na výhru Donalda Trumpa. Tipéri teda voľby vidia jasnejšie, než naznačujú kurzy na víťaza. Kým podľa nich je šanca, že Trump zvíťazí približne 60 percentná, klienti Tipsportu túto predikciu vnímajú ako takmer istú stávku,“ zhodnotil Pavol Boško, vedúci bookmakerov a špecialista na politické stávky.

Otváracie časy volebných miestností sa v jednotlivých štátoch líšia. V najmenej jednej obci v štáte New Hampshire môžu voliči hlasovať už od polnoci miestneho času (6.00 h SEČ), píše portál U.S. News & World Report. Prvé volebné miestnosti sa podľa denníka The Guardian zatvoria na východe štátu Kentucky a vo väčšine štátu Indiana už o 18.00 h miestneho času (v stredu 0.00 h SEČ). Hoci je oficiálnym termínom tohtoročných volieb 5. november, v predstihu stihlo svoj hlas jednému z kandidátov odovzdať približne 80 miliónov ľudí, vyplýva z údajov.