Do útokov na izraelské ambasády vo Švédsku mohol byť zapletený Irán

Švédska polícia pred izraelskou ambasádou (Zdroj: SITA/Anders Wiklund/TT News Agency via AP)

ŠTOKHOLM - Švédska spravodajská služba SÄPO vo štvrtok uviedla, že do výbuchov a streľby pri izraelských veľvyslanectvách vo Švédsku a Dánsku z tohto týždňa mohol byť zapletený Irán. Informuje agentúra AFP.

V Dánsku polícia zadržala v stredu troch švédskych občanov po dvoch výbuchoch pri izraelskej ambasáde v Kodani, pravdepodobne spôsobených ručnými granátmi. V utorok bolo v Štokholme podľa švédskej polície cieľom streľby izraelské veľvyslanectvo.

archívne video

Aké je spojenie medzi Hamasom a iránskym režimom? (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

Riaditeľ operácií SÄPO Fredrik Hallström novinárom po otázke o správach spájajúcich tieto incidenty s Iránom povedal, že "niektoré veci by mohli poukazovať týmto smerom". Podľa jeho slov je to sčasti z dôvodu výberu cieľov a spáchania týchto útokov, no ide stále len o predpoklad.

SÄPO v máji uviedlo, že Irán najíma členov švédskych zločineckých gangov na páchanie násilných činov voči izraelským a iným záujmom vo Švédsku. Teherán to poprel. Švédska televízia SVT v stredu uviedla, že dostala informácie, podľa ktorých dva najnovšie útoky na ambasády nariadila švédska kriminálna sieť Foxtrot na pokyn Iránu.

Dánsky súd vo štvrtok rozhodol, že dvaja zo zadržaných Švédov vo veku 16 a 19 rokov zostanú vo väzbe 27 dní. Kodanská polícia oznámila, že tretieho švédskeho občana zadržaného neďaleko miesta činu prepustili.

Vo Švédsku hlásili viacero incidentov zjavne zameraných proti Izraelu od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Vo februári polícia našla v areáli izraelského veľvyslanectva granát. V máji došlo pred budovou k streľbe, v dôsledku čoho posilnili ochranu izraelských záujmov a inštitúcií židovskej komunity.