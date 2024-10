Jezídka unesená džihádistami a predaná do Gazy je po 10 rokoch na slobode

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BEJRÚT - Izraelské bezpečnostné sily dostali na slobodu 21-ročnú Jezídku, ktorá bola po únose teroristickou skupinou Islamský štát (IS) od roku 2014 v Pásme Gazy v zajatí u príslušníka palestínskeho radikálneho hnutia Hamas. Jej oslobodenie je výsledkom tajnej operácie s účasťou Izraela, Spojených štátov a Iraku, informovala vo štvrtok agentúra AP.

K oslobodeniu mladej ženy, identifikovanej ako Fawzia Sidoová, došlo po štyroch mesiacoch a niekoľkých pokusoch, ktoré sa skončili neúspechom kvôli bezpečnostnej situácii súvisiacej s vojenskou ofenzívou izraelskej armády v Pásme Gazy.

archívne video

Nie je to prvýkrát, čo Hamas využil sanitky na terorizmus, tvrdia Izraelské obranné sily (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Podľa nemenovaného zdroja oboznámeného so situáciou s mladou jezídkou boli v kontakte irackí predstavitelia, ktorí získané informácie odovzdali Spojeným štátom. USA následne s pomocou Izraela pripravili odchod mladej ženy z Pásma Gazy. Irak a Izrael nemajú žiadne diplomatické vzťahy, doplnila AP.

Vo vyhlásení izraelských úradov sa uvádza, že únosca mladej jezídky bol zabitý počas vojny v Pásme Gazy, pravdepodobne pri jednom z izraelských útokov. Mladá žena potom utiekla na iné miesto v palestínskej enkláve a v rámci tajnej misie bola odtiaľ vyvezená cez priechod Kerem Šalom do Izraela, odkiaľ pokračovala cez Jordánsko do Iraku, kde sa medzičasom už stretla so svojou rodinou.

Jezídi sú po kurdsky hovoriaca etnicko-náboženská skupina na severe Iraku. V roku 2014 džihádisti zmasakrovali v oblasti Sindžár vyše 1200 jezídov a viac než 6000 ich zajali, pričom mnohých z nich predali do sexuálneho otroctva, vycvičili ako detských vojakov alebo zavliekli do iných štátov vrátane Turecka a Sýrie.

V nasledujúcich rokoch bolo zachránených alebo oslobodených viac než 3500 jezídov, ale podľa irackých úradov je ich stále nezvestných približne 2600. Osobitní vyšetrovatelia OSN v máji 2021 uviedli, že zozbierali "jasné a presvedčivé dôkazy" o tom, že IS na irackých jezídoch spáchal genocídu.