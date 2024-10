Pri izraelskej ambasáde v Kodani opäť došlo k výbuchu

V Dánsko došlo opäť k výbuchu pred izraelskou ambasádou (Zdroj: SITA/Steven Knap/Ritzau Scanpix via AP)

K najnovšej explózii došlo zhruba 500 metrov od ambasády, a to v deň prvého výročia bezprecedentného útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael a zároveň len päť dní po obdobných výbuchoch, taktiež v "bezprostrednej blízkosti" veľvyslanectva. V súvislosti s týmto predošlým incidentom zadržali dvoch Švédov, pričom jedného z nich už prepustili, zatiaľ čo zvyšným dvom vo veku 16 a 19 rokov nariadili 27-dňovú väzbu.

"Samozrejme preverujeme, či by to (najnovší výbuch) mohlo mať súvislosť s (predchádzajúcim) incidentom pri izraelskom veľvyslanectve," povedala Trine Möllerová z kodanskej polície. "Nič však nenasvedčuje, že by to tak bolo," dodala s tým, že pondelňajší výbuch pravdepodobne spôsobila streľba.

Miestne médiá zverejnili zábery, na ktorých je vidieť stopy po výbuchu pred obytnou budovou vzdialenou približne 500 metrov od izraelského veľvyslanectva. K incidentu došlo práve v deň prvého výročia bezprecedentných útokov militantov z Hamasu na Izrael, na ktoré Izrael zareagoval masívnou vojenskou ofenzívou v Pásme Gazy.

Podľa švédskej tajnej služby SÄPO by mohol byť Irán za predošlými výbuchmi v Kodani z 2. októbra, ako aj za o deň skoršou streľbou pri izraelskej ambasáde v Štokholme. SÄPO už v máji obvinila Irán z náboru členov švédskych gangov Foxtrot a Rumba na to, aby vo Švédsku páchali "násilné činy" proti Izraelu.