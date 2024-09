Prievan po VOĽBÁCH v ČR: Vedenie Pirátov rezignovalo! Babiš má väčšiu podporu ako premiér Fiala

Predsedovia českých politických strán zľava doprava: Petr Fiala (ODS, premiér ČR), Andrej Babiš (ANO, opozícia), Ivan Bartoš (Piráti, podpredseda vlády ČR a minister pre miestny rozvoj) (Zdroj: X/Andrej Babiš, Instagram/petr.fiala1964/pirativanbartos)

V Juhočeskom, Juhomoravskom a Libereckom kraji zvíťazili vládne strany na čele s doterajšími hajtmanmi. Na juhu Moravy vznikla už v sobotu večer 21. septembra dohoda o budúcej krajskej koalícii.

ANO deklasovalo konkurenciu

Najlepšiu pozíciu má ANO aj po prvom kole senátnych volieb. V ňom bolo zvolených hneď päť senátorov. Je to najviac v histórii tejto parlamentnej komory. O zvyšných 22 kresiel sa rozhodne o týždeň. ANO v prvom kole získalo dvoch senátorov a do druhého posiela 19 kandidátov, najviac zo všetkých politických subjektov. "Víťazstvo ANO v krajských voľbách považuje šéf hnutia Andrej Babiš za výsledok intenzívnej práce v parlamentnej opozícii. Najdôležitejšie voľby budú za rok," povedal.

Díky! Díky moc vám všem, kdo jste nás volili ❤️ pic.twitter.com/WV1hBj8xef — Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 21, 2024

Volebná účasť v krajských voľbách bola takmer 33 percent, menej ľudí prišlo len pred 20 rokmi. Dôvodom boli následky po katastrofických povodniach na mnohých miestach v ČR.

Vládna ODS

V Juhočeskom kraji získala najviac hlasov ODS vedená hajtmanom Martinou Kubou, ktorá už oznámila, že radu zostaví sama. V Juhomoravskom kraji uspela koalícia Spolu na čele s Jánom Grolichom (KDU-ČSL), ktorá ešte v sobotu večer 21. septembra uzavrela memorandum so Starostami pre južnú Moravu. Krajské voľby v tomto kraji vyhralo Spolu pred ANO a Stačilo!

Výsledok volieb podľa premiéra a predsedu ODS Petra Fialu odráža realitu. "Pre ODS to nie je žiadna sláva, ale ani fatálny neúspech. Neočakávam dopady na vládnu spoluprácu. Kľúčový bude úspech v snemovných voľbách v budúcom roku," vyjadril sa po uverejnení výsledkov krajských volieb.

Petr Fiala (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

V Libereckom kraji už po štvrtýkrát vyhrali Starostovia pre Liberecký kraj Martina Pútu, pripravení sú rokovať o spolupráci s druhým ANO aj tretím Spolu pre Liberecký kraj.

Rozdielne názory v STAN

Ostatné kraje ovládlo s výrazným náskokom ANO. Počet víťazstiev ale nemusí znamenať rovnaký počet hajtmanov. Od predchádzajúcich volieb riadilo ANO tri kraje, aj keď vyhralo rovnako ako teraz v desiatich.

"Hnutie STAN v stredných Čechách nechce pustiť do vedenia kraja víťazné ANO a ponúklo spoluprácu koalícii Spolu, ktorá skončila tretia," povedala jednotka STAN a doterajšia stredočeská hajtmanka Petra Pecková. Pokiaľ by líder Spolu Jan Skopeček uprednostnil pozíciu hajtmana v prípadnej koalície s ANO, je to podľa Peckovej na jeho vlastnú zodpovednosť.

Totálny prepad Pirátov

Debaklom skončili voľby pre Pirátov. "Republikové predsedníctvo dalo krátko po zverejnení výsledkov k dispozícii svoje funkcie. O ďalšom postupe rozhodne široké vedenie strany," povedal predseda strany a vicepremiér Ivan Bartoš.

Ivan Bartoš a zbytek vedení Pirátské strany rezignovalo🏴‍☠️ pic.twitter.com/VOK6vCzYGH — 𝕊𝕥𝕖𝕡𝕒𝕟𝕖𝕜 (@stepanekian) September 22, 2024

Volebné výsledky označil za zlé. Po voľbách 2020 mali Piráti zastupiteľa vo všetkých 13 krajoch, teraz im zostali len kreslá v Plzenskom.