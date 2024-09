Bartoš tvrdo reaguje na premiéra: Bol to podraz! Fiala tvrdí TOTO, Lipavský hovorí o odchode zo strany

Predsedovia českých politických strán zľava doprava: Petr Fiala (ODS, premiér ČR), Andrej Babiš (ANO, opozícia), Ivan Bartoš (Piráti, podpredseda vlády ČR a minister pre miestny rozvoj) (Zdroj: X/Andrej Babiš, Instagram/petr.fiala1964/pirativanbartos)

Bartoš sa s Fialom stretol v utorok ráno a hovorili spolu o prioritách vlády na nadchádzajúce obdobie. O zámere Fialu odvolať ho Bartoš nevedel. "O možnom odvolaní alebo rekonštrukcii vlády nepadlo jediné slovo. Premiér mi pár hodín po schôdzke len zavolal, že zmenil názor a chce navrhnúť moje odvolanie. Ďalšie informácie som sa dozvedel až z tlačovej konferencie," popísal priebeh odvolania šéf Pirátov s tým, že Fiala podobný krok ani len nenaznačil.

Bola to len zámienka, tvrdí Michálek

Predseda poslaneckého klubu Pirátov Jakub Michálek uviedol, že už dlhší čas vnímal snahu niektorých koaličných partnerov, aby Piráti vo vláde skončili. Ako dôvod uviedol to, že sa najmä strane ODS pozerajú "pod ruky". Problémy s digitalizáciou stavebného konania boli podľa neho len zámienkou na odvolanie a v skutočnosti boli "nafúknuté do obrovských rozmerov". Podľa Michálka sa uskutočnila schôdzka, na ktorej politici ODS (minister financií Zbyněk Stanjura, minister dopravy Martin Kupka, šéf Juhočeského kraja Martin Kuba a podpredseda Poslaneckej snemovne Jan Skopeček) údajne na Fialu tlačili, že ak nevyhodí Pirátov z vlády, skončí on.

Na otázku, či a prípadne kedy strana Piráti odchádza z vlády, reagoval Bartoš slovami, že nemali možnosť to prerokovať. Od zvyšných dvoch pirátskych ministrov - šéfa diplomacie Jana Lipavského a ministra pre legislatívu Michala Šalomouna - podľa Bartoša zaznelo, že budú postupovať jednotne ako celý klub. Michálek dodal, že neexistuje šanca, aby zostali vo vláde. "My sme boli vykopnutí stranou ODS. Neexistuje, že by sme hovorili o variante, že nám ODS vykopne predsedu a my prídeme s 'prosíkom', absolútne nie," dodal.

Odmietam, že by som konal pod tlakom, tvrdí Fiala

Český premiér Petr Fiala odmietol, že by rozhodnutie navrhnúť prezidentovi odvolanie šéfa Pirátov Ivana Bartoša z postu ministra pre miestny rozvoj a vicepremiéra pre digitalizáciu urobil na základe nátlaku straníkov. Rozhodol sa tak podľa svojich slov sám v utorok po schôdzke s Bartošom. Napísal to v reakcii na tlačovú konferenciu Pirátov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Absolútne odmietam reči o tom, že som konal pod tlakom údajnej schôdzky... Nikdy sa takáto schôdzka neuskutočnila. Rozhodol som sa sám, poslednou kvapkou pre mňa bolo stretnutie s Ivanom Bartošom a jeho neschopnosť riešiť digitalizáciu stavebného konania," uviedol Fiala. Napísal tiež, že je prekvapený, ako rozdielne je možné rokovanie medzi štyrmi očami interpretovať. Narážal na rannú schôdzku s Bartošom, na ktorej Fiala podľa šéfa Pirátov ani len nenaznačil, že by mal Bartoš vo vláde skončiť.

Podľa predsedu vlády si minister pre miestny rozvoj nebol doteraz schopný pripustiť, že digitalizácia stavebného konania je "v rozklade". "Nebol ani schopný reagovať na konkrétne otázky, kedy bude fungovať. Minulú stredu sme na vláde rokovali o správe IT expertov, ktorá bola zdrvujúca," vysvetľoval ďalej dôvody svojho postupu Fiala.

V situácii, keď riešime mnoho problémov, nie je žiaduce rozkolísanie vlády, tvrdí Pavel

V situácii, keď Česko rieši mnoho problémov, nie je podľa prezidenta Petra Pavla žiaduce, aby sa vláda rozkolísala. Povedal to v reakcii na utorňajšie dianie na českej politickej scéne, keď premiér Petr Fiala navrhol odvolanie šéfa Pirátov Ivana Bartoša z postu ministra pre miestny rozvoj, čo Piráti vnímajú ako vyhodenie ich strany z vlády. Pavel sa chce s lídrami strán stretnúť po návrate zo zahraničnej pracovnej cesty v pondelok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Nemôžem zaujať stanovisko, keď nepoznám všetky súvislosti, chcem si vypočuť všetky strany," povedal prezident. Je podľa neho dôležité, aby akákoľvek zmena nemala vplyv na nestabilitu vlády. "V situácii, keď riešime mnoho problémov, nie je úplne žiaduce, aby sa rozkolísala celá vláda, prípadne, aby sa začali viesť nejaké vášnivé debaty, ktoré budú viac odrážať emócie než racio," povedal Pavel. Spor by si podľa neho mali vyjasniť predovšetkým Bartoš a Fiala.

Ak Piráti odhlasujú odchod z vlády, podám demisiu a odídem zo strany, avizuje Lipavský

Ak Piráti na svojom straníckom fóre odhlasujú, že strana odíde z vlády, minister zahraničných vecí Jan Lipavský podá demisiu. Zároveň by odišiel aj zo strany, pretože nie je podľa jeho slov schopný obhajovať jej súčasnú komunikáciu. Povedal to v reakcii na utorňajšie dianie na českej politickej scéne. Lipavský je na pracovnej ceste v New Yorku spolu s prezidentom Petrom Pavlom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"Ak Piráti odhlasujú odchod z vlády, tak ja ako člen pirátskej strany podám demisiu tak, ako mi to náleží. Na druhú stranu by som s tým asi spojil aj odchod z tejto strany, pretože v tejto chvíli už úplne nevnímam, že napríklad to, čo zaznelo na tlačovej konferencii, by som bol schopný podpísať. Nehovorím, že všetko, čo tam zaznelo, bolo zlé, ale myslím si, že interpretácia vládnutia sa posunula spôsobom, ktorý ja už nie som schopný obhajovať," vysvetlil svoje rozhodnutie šéf českej diplomacie.

Čo by robil, ak by premiér jeho demisiu neprijal, nechcel predikovať. Rovnako sa nevyjadril ani k prípadnému prestupu do inej strany. "Toto nie je futbal, aby som dve alebo tri sezóny hral za Spartu a potom nastúpil za Sláviu. Úplne si to neviem predstaviť. Uvidíme, čo prinesie budúci týždeň," povedal s tým, že do Prahy sa vráti v utorok.