Do Bratislavy sa už nedostali! Na výletnej lodi uviazli desiatky ľudí: Dunaj pre nich nie je bezpečný

(Zdroj: srf.ch)

VIEDEŇ – Povodňová situácia v Rakúsku je horšia, akú očakávali všetky hydrologické a meteorologické predpovede. Viedňou preteká extrémne vysoký Dunaj, ktorý aktuálne dosahuje tretiu najvyššiu hladinu v histórii. To okrem iného spôsobilo problémy aj výletným lodiam, ktoré kvôli tomu uviezli v rakúskej metropole. Pasažieri nemôžu kvôli bezpečnosti pokračovať v ceste a ani z lode vystúpiť, keďže mólo na súši je zaplavené.

To je tiež prípad lode švajčiarskej spoločnosti Thurgau Travel, ktorá pojme až 140 pasažierov. Výlet sa začal v piatok napriek predpovediam, ktoré hovorili o silnom daždi. „V tom čase ani odborníci, ktorých expertízu sme si vyžiadali, nemohli predpokladať, že Dunaj v tejto oblasti nebude splavný,“ uviedol pre švajčiarsky SRF generálny riaditeľ spoločnosti, Daniel Pauli-Kaufmann.

Loď mala pôvodne namierené až do Budapešti, pričom mala prechádzať aj Bratislavou, no vo Viedni bola pre extrémne vysokú hladinu Dunaja nútená zakotviť. Cestujúcim pritom nebolo umožnené loď opustiť, keďže mólo na súši je aktuálne pod vodou. Povedané im bolo, že na lodi budú musieť zostať minimálne do utorka. Keďže ale dnes vo Viedni hrozia ďalšie výdatné dažde, ich nedobrovoľný pobyt na lodi sa môže ešte predĺžiť.

Pohľad na Dunaj v Bratislave, rieka dosahuje tretí povodňový stupeň (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Situácia v Rakúsku sa zhoršuje

Pre extrémne počasie vyhlásilo Dolné Rakúsko stav prírodnej katastrofy, o pomoc požiadalo armádu. Voda zastavila železničnú dopravu, zaplavila aj hlavné cestné koridory vrátané diaľnic A1, A2 aj A3, ktoré sú zatvorené. Situácia sa naďalej zhoršuje, pričom hladina Dunaja vo Viedni dosahuje tretí najvyšší stav v histórii.

„Na profile Korneuburg dosiahla výška Dunaja 758 cm, čo je tretí najvyšší stav v histórii meraní. Vyššie bol Dunaj pred Viedňou len 15.8.2002 s výškou 789 cm a v 5.6.2013 s výškou 809 cm. Prietok Dunaja v tomto profile dosiahol 10200 m³/s, čo atakuje 100-ročnú povodeň,“ informuje portál imeteo.sk. Podľa rakúskych hydrológov sa situácia môže zhoršiť a vývoj je už teraz nečakaný. Kvôli nepravdepodobným výsledkom výpočtov aktuálne nezverejňujú žiadne prognózy.