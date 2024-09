Tarabove opatrenia nezabrali! VIDEO Budova nového ministerstva športu je pod vodou!

(Zdroj: reprofoto - Facebook/Branislav Gröhling)

BRATISLAVA – Po ministerstve vnútra spôsobili povodne problémy už aj najmladšiemu rezortu. Budova ministerstva športu a cestovného ruchu leží len pár metrov od Dunaja, do Skladu č. 7, ako sa nazýva, sa sťahoval iba v máji. Idilické prostredie na nábreží iba kúsok od centra mesta však ukázalo aj svoju odvrátenú tvár. Priestory rezortu sa ocitli pod vodou.

Na to, že budova rezortu sa ocitla zaplavená, upozornili predstavitelia strany SaS. Podľa šéfa strany Branislava Gröhlinga SNS rieši záplavy tak, že drahé ministerstvo v drahej budove nechala vytopiť. „V Česku sa už 3 týždne pripravujú na záplavy a hovoria o tom všade v telke. Minister Taraba sa ešte minulý týždeň smial zo ´storočnej vody.´ Včera hovoril, ako sú na všetko dokonale pripravení. V skutočnosti na poslednú chvíľu stavali hrádze a zábrany a nepostavili ich okolo ministerstva,“ kritizoval na sociálnej sieti. „A bonus? Písali mi ľudia z prevádzok na okolo. Dostali maily, že sa majú pripraviť na vytopenie. Všetci sa pripravili. Okrem ministerstva športu,“ dodal.

Počas povodní zaplavilo aj budovu ministerstva športu a cestovného ruchu. (Zdroj: Facebook/Branislav Gröhling)

Ministerstvo však tvrdí, že v budove na Pribinovej 32 má prenajaté horné 3 nadzemné podlažia, ktorých zaplavenie alebo poškodenie sa nepredpokladá. "Všetky opatrenia vo vzťahu k objektu súvisiace s povodňovou situáciou prijíma správca budovy. V súčasnosti sa to týka zaplavených pivničných priestorov, ktoré však nie sú predmetom nájmu. Ďalšie kroky rezortu, v koordinácií s príslušnými orgánmi, budú reagovať na aktuálny vývoj situácie," uviedli.

"V súvislosti s výzvami záchranných zložiek sme kvôli očakávanému vývoju situácie na Dunaji pristúpili k tomu, že časť zamestnancov pracuje z domu. Sme plne digitalizovaní a schopní fungovať na diaľku na 100 %. Časť zamestnancov však aj naďalej pracuje z kancelárie," dodali.

Do podnájmu k súkromníkovi

Ministerstvo si budovu vybralo z viacerých ponúk. Keďže žiadna budova, ktorá by patrila štátnym inštitúciám a splnila by potrebné podmienky, nebola k dispozícii, siahli po podnájme u súkromníka. „Táto historická budova je technickou pamiatkou, bola citlivo zrekonštruovaná ako súčasť revitalizácie priemyselného areálu v prístavnom prostredí. Zachovanie pôvodného vzhľadu je dobrou správou pre cestovný ruch. Ide o jednu z prvých budov, ktorú uvidia turisti, prichádzajúci do mesta loďou,“ chválil sa ešte v máji rezort. Priestor označili za zmodernizovaný, energeticky efektívny a ponúka dostatočnú rozlohu pre ministerstvo a dve podriadené organizácie.

Celková cena nájmu je 19,94 eur mesačne s DPH za m2 plochy 4 975 m2 (cena bez DPH je 16,62 eur – pre porovnanie s cenami uvádzanými na realitnom trhu, ktoré sú platné pre komerčné subjekty – platcov DPH). Pri prepočítaní celkových spoločných prevádzkových nákladov, energií, technického zariadenia nehnuteľnosti, vybavenia a parkovania na 10 rokov, bol rozdiel medzi víťaznou a druhou ponukou takmer 400 tis. eur. Rozdiel medzi víťaznou a treťou v poradí bol viac ako 600 tis. eur,“ doplnili.