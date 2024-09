Šokujúci prípad smrti elitného psychológa! O poslednom statuse pred samovraždou prehovorila jeho kamarátka

(Zdroj: Facebook/Radek Ptáček - oficiálni)

Uznávaný český detský psychológ, psychoterapeut a súdny znalec Radek Ptáček bol od nedele nezvestný. Najhoršie obavy rodiny, ktorá mala obavy o jeho zdravie, sa žiaľ napokon potvrdili. Stredočeská polícia uviedla, že hľadaný 48-ročný muž bol v utorok popoludní nájdený v Prahe bez známok života.

"Nezvestný odoslal svojej žene niekoľko správ, ktoré vyzneli ako lúčenie,“ uviedla policajná hovorkyňa Michaela Richterová. Policajti pracujú s verziou, že si Ptáček pravdepodobne na život siahol sám.

Správy o možnej samovražde sú o to zarážajúcejšie, že Ptáček bol profesorom lekárskej psychológie, klinickým psychológom a psychoterapeutom. Pôsobil na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej či na University of New York in Prague. Zaoberal sa psychológiou dieťaťa, venoval sa vzdelávaniu lekárov, sudcov a sociálnych pracovníkov, publikoval a často vystupoval v médiách.

Odkaz od kamarátky

To, že sám mal psychické ťažkosti potvrdila na sociálnej sieti jedna z jeho kamarátok, ktorej sa mal zdôverovať. "S Radkom sme si veľmi rozumeli a začal ku mne chodiť na individuálne jogové lekcie. Dosť sa mi zveroval. Pochopila som, že človek jeho kapacity facilitovať druhých nemá okolo seba veľa ľudí, na ktorých sa dokáže sám obrátiť alebo im povedať, čo ho ťaží," uviedla podľa portálu Blesk.

"Radkov odchod je pre mňa veľkou pripomienkou toho, že aj tí najskúsenejší z nás potrebujú pomoc druhých a sieť vzťahov, ktorá ich podrží. Aj človek, ktorý je držiteľom najvyššieho titulu v odbore psychológie, teda vede o ľudskej duši, potrebuje vedieť starať sa o tú svoju," napísala jogová terapeutka Andrea, ktorá zároveň apeluje na ľudí aby sa nikdy nehanbili požiadať o pomoc.

"My všetci, ktorí pracujeme v pomáhajúcich profesiách a sme tu toľko pre tých druhých, si potrebujeme vedieť sami povedať o pomoc a hlavne včas rozpoznať, že ju potrebujeme. Tí, na ktorých sa toľko ľudí obracia o radu a vzhliada k nim ako k vzorom, majú mnohokrát vo svojom osobnom živote rovnaké problémy ako tí, ktorým sú sami oporou," dodala Ptáčkova kamarátka.

Status na rozlúčku

V deň, kedy Ptáčka vyhlásila polícia za nezvestného, sa na sociálnej sieti rozlúčil so svojimi niekoľko tisíc sledujúcimi, ktorým zanechal posledný odkaz. "Keby som mal povedať, po 25 rokoch v psychológii, čo je v živote dôležité? Láska, láska, láska... Vlastne nič iné. Starajte sa o vzťahy, pretože jedine vzťahy vás dajú dobrý život. Môžete dobre jesť, športovať, ale keď nemáte vzťahy, je to jedno,“ uviedol.

„Nehľadajte elixír dlhého života, máte ho možno vedľa seba. Starajte sa o toho druhého viac ako o seba. A ak by som mal definovať to, čo v živote naozaj zabíja, je to samota. Samota vás zničí. Pomaly a spoľahlivo. Vzťahy vás udržia pri živote a dajú vám „život večný a vďačný“. Milujte život. A k mojim obľúbeným témam: naozaj nebite deti, naozaj je to úplne zbytočné, ide to aj lepšie a bez toho. Nezabudnite, že deti by sa s vami mali cítiť bezpečne. Nie sa báť, kedy zase nejaké priletí," dodal na záver.