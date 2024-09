Najhoršie obavy sa naplnili: Elitného psychológa a odborníka našli mŕtveho († 48), so ženou sa rozlúčil cez správy

Radek Ptáček (Zdroj: Facebook/Radek Ptáček - oficiálni)

Muž v nedeľu popoludní odišiel autom s tým, že ide do práce, domov sa už ale nevrátil, uviedla stredočeská policajná hovorkyňa Michaela Richterová. "Nezvestný odoslal svojej žene niekoľko správ, ktoré vyzneli ako lúčenie, a z tohto dôvodu je tu dôvodná obava o jeho život a zdravie," dodala.

V utorok večer už polícia uviedla, že hľadaný psychológ je po smrti. "Pátranie po nezvestnom 48-ročnom mužovi má, žiaľ, smutný koniec. Muža dnes popoludní našli v Prahe, žiaľ bez známok života," oznámila večer polícia.

Status na rozlúčku

V deň, kedy Ptáčka vyhlásila polícia za nezvestného, sa na sociálnej sieti rozlúčil so svojimi niekoľko tisíc sledujúcimi, ktorým zanechal posledný odkaz. "Keby som mal povedať, po 25 rokoch v psychológii, čo je v živote dôležité? Láska, láska, láska... Vlastne nič iné. Starajte sa o vzťahy, pretože jedine vzťahy vás dajú dobrý život. Môžete dobre jesť, športovať, ale keď nemáte vzťahy, je to jedno,“ uviedol.

„Nehľadajte elixír dlhého života, máte ho možno vedľa seba. Starajte sa o toho druhého viac ako o seba. A ak by som mal definovať to, čo v živote naozaj zabíja, je to samota. Samota vás zničí. Pomaly a spoľahlivo. Vzťahy vás udržia pri živote a dajú vám „život večný a vďačný“. Milujte život. A k mojim obľúbeným témam: naozaj nebite deti, naozaj je to úplne zbytočné, ide to aj lepšie a bez toho. Nezabudnite, že deti by sa s vami mali cítiť bezpečne. Nie sa báť, kedy zase nejaké priletí," dodal na záver.

Patril k elite českej psychológie

Radek Ptáček bol profesorom lekárskej psychológie, klinickým psychológom a psychoterapeutom. Pôsobil na 1. lekárskej fakulte Univerzity Karlovej či na University of New York in Prague. Zaoberal sa psychológiou dieťaťa, venoval sa vzdelávaniu lekárov, sudcov a sociálnych pracovníkov, publikoval a vystupoval často v médiách.

Splnomocnenkyňa českej vlády pre ľudské práva Klára Šimáčková Laurenčíková večer na sieti X uviedla, že profesor Radek Ptáček bol veľkým zástancom dôležitých zmien v oblasti ľudských práv a ochrany najmä tej najzraniteľnejšej časti spoločnosti. "Bol mi dlhoročnou oporou v téme neprijateľnosti fyzických trestov na deťoch. Úzko sme spolupracovali na zmenách systému starostlivosti o ohrozené deti. Svojimi výskummi a verejnými prednáškami patril medzi kľúčových hybateľov potrebných zmien tiež v oblasti zdravotnej starostlivosti či v segmente opatrovateľskej justície. Som mu za mnohé vďačná," napísala. Správu o jeho úmrtí podľa svojich slov prijala s obrovskou ľútosťou a vyjadrila úprimnú sústrasť jeho rodine a blízkym.