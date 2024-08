Českým dovolenkárom náhle zrušili let domov: Chaos a panika na letisku, cestovná kancelária reaguje!

(Zdroj: SITA)

HURGADA/PRAHA – Českí dovolenkujúci v Egypte zažili poriadny chaos. Delegát im uprostred pobytu povedal, že ich spiatočný let do Prahy bol zrušený a namiesto Prahy ich odvezú do Brna a potom pôjdu autobusom. Cestovná kancelária s delegátom tak vystrašili nejedného zákazníka a s napätím čakali, čo sa s nimi bude diať.

S nepríjemným zážitkom sa pán Peter obrátil na redakciu TN.cz. Delegát cestovnej kancelárie CK Blue Style im povedal, že v systéme nastala chyba a ich let do Prahy sa neuskutoční. Namiesto toho im ponúkol let do Brna s informáciou, že potom si ich zrejme preberie autobus.

„Dozvedeli sme sa, že cestovná kancelária Blue Style objednala lietadlo u Smartwings, ale Smartwings neobjednalo let. Keby šlo iba o pár ľudí. Ale z toho čo sme pochopili, šlo o celé lietadlo,“ uviedol pán Peter. Prvá informácia bola, že ich pošlú lietadlom do Brna, a potom autobusom do Prahy. Zaznel však aj variant, že si pobyt majú o pár dní predĺžiť. Svojich zákazníkov tak poriadne vystresovali.

Na druhý deň ale prišla od delegáta správa, že všetko je inak. „Zabudnite na to, všetko je v pôvodnom znení, nič sa rušiť nebude,“ uviedol delegát. Dovolenkujúci už ale nevedeli, čo si o celej situácii majú myslieť, a neverili, že nakoniec aj odletia. Podľa hovorkyne CK Blue Style Lucie Bukovanskej ale s najväčšou pravdepodobnosťou došlo k nedorozumeniu v komunikácii medzi klientom a delegátom, ktorý je rodený Egypťan. „Let nebol zrušený. Klientom sme ponúkli možnosť predĺžiť si zdarma dovolenku o deň až dva. Dôvodom bola chyba rezervačného systému, z ktorého sa vymazalo niekoľko rezervácií na spiatočný let,“ dodala hovorkyňa.