Namiesto dovolenky snov ich čakal ŠOK! Bankrot cestovky? Na letisku čakali zbytočne

BRATISLAVA - Muž so ženou sa rozhodli, že si leto užijú na letnej dovolenke v Bulharsku. K moru cestovali prvýkrát, a tak sa na svoj vytúžený let tešili. Potom však prišiel šok. Cestovka im odpísala, že zbankrotovali. Nemali ani letenku, ani ubytovanie.

Začiatkom augusta sa Slováci vybrali na svoju prvú dovolenku k moru. Namierené mali do Bulharska. Pobalili si kufre a vyrazili na letisko, aby všetko stihli. To, čo však prišlo, nečakali ani v najhoršom sne. „Prišli sme k tomu terminálu, dali sme občianske, a tam nastal problém, že nás nevedeli nájsť v systéme. Vtedy som tušil, že je niečo zlé," podelil sa podvedený dovolenkár o svoj zážitok pre tvnoviny.sk.

Po tomto probléme začali tušiť, že je niečo zle. Zatelefonovali preto do hotela, v ktorom mali byť ubytovaní, ale ani tam ich rezerváciu nenašli. Ostali preto doma a skúsili kontaktovať opäť cestovku. Tá im ráno odpovedala, že zbankrotovali. „Ja som písal ešte v ten večer e-mail, čo sa stalo, oni až na základe toho nám ráno dali vyjadrenie, že tá cestovka má bankrot a budú to postupne riešiť,“ dodal.

V súčasnosti sa už webová stránka letnezajazdy.sk, cez ktorú si zájazd kupovali, nedá nájsť. Redakcia tvnoviny.sk sa však išla pozrieť na prešovskú adresu, kde sa má nachádzať ich sídlo, avšak jedná sa o fiktívne sídlo firmy a na mieste je len bytovka.

„Bohužiaľ, je to vymyslená adresa. A ďalším šetrením sme zistili, že ide o typické parazitovanie na mene inej cestovnej agentúry alebo kancelárie so sídlom vo Švajčiarsku,“ uviedol pre portál Marián Jargaš, vedúci odboru ochrany spotrebiteľa SOI. Nejedná sa pritom o jedinú podvodnú stránku. Slovenská obchodná inšpekcia ich na základne podnetov eviduje šesť. Ich počet však môže byť omnoho väčší. Obrovským problémom totiž je, že keď sa blíži termín odchodu väčšina týchto stránok zrazu zmizne. Odstránia web, telefónne číslo aj mailovú adresu.

Polícia v súčasnosti eviduje 16 trestných oznámení z toho v dvoch prípadoch začali trestné stíhanie. Pri výbere cestovnej kancelárie by ste preto mali byť obzvlášť obozretní. „Vždy by si mal overiť, či tá CK má uzatvorené poistenie proti insolventnosti,“ zdôraznil Jargaš. Zoznam všetkých CK je aj na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie, kde je uvedené aj to, či majú uzatvorené poistenie. Pokiaľ tam vašu cestovnú kanceláriu nenájdete, mali by ste byť obzvlášť obozretní.