Dovolenka v Chorvátsku ako zo zlého sna: VIDEO Pláže sú pokryté SLIZOM! Nejde o žiadne umelé znečistenie

Turisti v Chorvátsku zachytili na videu tzv. "kvitnutie" Jadranského mora (Zdroj: TIkTok/adnansmajic2, X/ Dragan Dinić)

PULA – Dovolenkári, ktorí ešte aj v týchto dňoch prichádzajú do Chorvátska, neskrývajú sklamanie nad súčasnou situáciou. V prvom okamihu by sa mohlo zdať, že pláže v známych letoviskách niekto schválne znečistil. Opak je však pravdou.

To, čo v týchto dňoch dovolenkárov priam desí, domácim nerobí žiadny problém. Pláže v chorvátskych letoviskách zachvátila vlna slizu a znečistenej morskej vody. Denník Jutarnij približuje, že nejde o žiadnu formu znečistenia, ale rozkvet mora, ktorý je výraznejší už od začiatku leta.

"Kvitnutie mora zasiahlo aj Pulu, pričom po väčšine leta sa tento úkaz zdržiaval prevažne severne od Rovinjy. Prepuklo to dokonca aj na samom severe Jadranského mora, až niekde pri talianskom Rimini," uvádza redakcia chorvátskeho denníka.

Vydesení a znechutení turisti

Domáci obyvatelia nad tým len mávnu rukou a ďalej si užívajú letné a teplé počasie. Turisti sú však zhrození. V týchto dňoch sa v spomínaných lokalitách zdržiavajú dovolenkári prevažne pri bazénoch alebo sa len opaľujú na pláži.

Sociálne siete zaplnili rôzne videá, kde dovolenkári neskrývajú zhrozenie nad týmto prírodným javom. "Do Chorvátska už nikdy viac," napísal jeden z užívateľov TikToku. "Na túto dovolenku sme šetrili celý rok a toto nás tu čakalo," vyjadril svoje znechutenie niekto ďalší.

"Prišiel som sem až z Nemecka. Za volantom som sedel 16 hodín. Všetko len preto, aby som zažil toto?" sťažoval sa niekto iný. Problém majú najmä plavci s dlhými vlasmi. V mori sa objaví len málokto s plávajúcou čiapkou, no pri kvitnutí zostane všetok sliz vo vlasoch. "Tri dni som sa toho nevedela zbaviť," informuje turistka, ktorá sa vybrala do mora napriek plávajúcemu slizu.

"Veľa chorvátskych pláží je pokrytých riasami. V Poreči sme sa kúpať jednoducho nevedeli. Môj manžel to včera napokon vyskúšal, no keď vyliezol z vody, bol slizký ako sardinka nasiaknutá olejom. Je to naozaj nepríjemný pocit," opísala svoju skúsenosť jedna z turistiek. Podobná situácia na plážach má podľa dovolenkárov panovať aj v Novigrade či Umagu.

Prírodný jav

Prvé zaznamenané prípady tohto javu v Jadranskom mori pochádzajú z 18. storočia, ktoré vtedy označili ako "čas kvitnutia mora". Toto leto more "kvitne" intenzívnejšie, ako po uplynulé roky, a najhoršia je situácia pri Istrii.

Ovo leto ću između ostalog pamtiti i po tome da sam se kupao u Kopenhagenu sredinom maja, al zato Rovinj u avgustu, kuVac 🤷‍♂️ pic.twitter.com/a4eNFf0z6e — Dragan Dinić (@dinkenet) August 11, 2024

"V lete je prúdenie mora pred Istriou zastavené, a preto voda netečie na juh," povedal agentúre APA Nenad Smodlaka, vedúci Inštitútu pre výskum mora v Rovinji. Ďalšou príčinou vzniku hustého koberca na severe Jadranu sú "výživné" látky, ktoré do mora prinášajú talianske rieky.

Bariéry sú zbytočné

Nevítaná flóra nie je len na hladine, ale vyskytuje sa vo všetkých hĺbkach, preto nie je možné vystavať mechanické bariéry na zastavenie šírenia rias. Cez deň fytoplanktón ako biela hlienovitá masa stúpa k hladine, aby "natankoval" slnečné svetlo a teplo. Trvanie "kvitnutia" závisí od mnohých faktorov, najdôležitejším je počasie, resp. prúdenie vzduchu.