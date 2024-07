DESIVÉ VIDEO Muž visí na obrovskej rampe TRAJEKTU: Dôvod vás šokuje...TOTO nemyslí vážne!

Muž v chorvátskom prístave Split sa chcel nalodiť na trajekt svojským spôsobom (Zdroj: Instagram/ratkoradisic)

SPLIT – Ľudia sú schopní všetkého a niektorí bohužiaľ aj v triezvom stave. Tento chlapík v chorvátskom Splite to zobral doslova. Na obrovský trajekt sa rozhodol nastúpiť svojským spôsobom. Podľa zistených informácií však nemal na výber, pokiaľ sa chcel z prístavu dostať preč. Toto rozhodnutie bolo napriek všetkému rozhodne cez hranu.

Chorvátsky prístav v Splite sa stal počas víkendu doslova virálnym na sociálnych sieťach. Svojím pričinením sa o to zaslúžil istý muž, ktorý sa rozhodol nastúpiť na obrovský trajekt po svojom. Ako informuje chorvátsky portál dalmatinski, k tejto desivej udalosti došlo v sobotu šiesteho júla v prístave pre trajekty v Splite. "Neznámy muž objíma rampu trajektu Petar Hektorović a snaží sa opustiť prístav. Trajekt má namierené na ostrov Vis (juhozápadne od Splitu)," priblížil portál.

Len tam visel

Na sociálnych sieťach sa dokonca objavilo aj video z tejto komickej situácie. Chorvátsky portál dokonca priblížil, prečo sa muž rozhodol takto zahrávať s vlastným životom. Údajne totiž nemal cestovný lístok.

Je teda jasné, že muž chcel cestovať načierno. Napokon mu to ale nevyšlo. "Po hlásení o neprispôsobivom pasažierovi zasiahla urýchlene posádka trajektu a na rampe muža spacifikovala," povedala Jelena Ivulić, koordinátorka vodnej dopravy Jadrolinija zo Splitu do Dubrovníka. Pasažier sa napokon dostal na Vis, no je otázne, akú výšku pokuty bude musieť zaplatiť. Tento lístok ho vyšiel draho.