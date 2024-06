Člen pravicovej strany AfD pohrýzol do nohy demonštranta, polícia incident vyšetruje

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

AfD má počas víkendu v Essene zjazd v essenskej aréne Grugahalle. Stefan Hrdy, 67-ročný člen tejto strany, v nedeľu pre DPA uviedol, že počas jazdy do Grugahalle sa mu do cesty postavili odporcovia AfD. Vystúpil z auta a chystal sa požiadať o pomoc políciu. Vtedy ho však nečakane napadli iné osoby. "Potom ma niekto kopol do pravého lýtka, spadol som a dvaja či traja ďalší sa zvalili na mňa a dostal som kopanec sprava," povedal a dodal, že sa mu podarilo čiastočne sa vyhnúť zásahu a zahryzol do nohy jednej osoby, aby nedostal ďalší kopanec. V tej chvíli podľa jeho slov zakročili policajti. Postavil sa a pokračoval v ceste. Nemecký denník Bild zverejnil video z tohto incidentu. Hrdy na ňom kráča k policajným kordónom, keď ho napadnú okolostojace osoby.

Niektoré časti záznamu však nie sú úplne v súlade s delegátovými vyjadreniami a pozorovateľný je len demonštrant ležiaci na Hrdom, ktorý ho (demonštranta) hryzie do lýtka, píše DPA. Kopance viditeľné nie sú. DPA dodáva, že výhľad na potýčku zakrývajú iné osoby. Polícia sa podľa hovorkyne o incidente dozvedela z médií. Nebola však schopná bezprostredne potvrdiť, či pohryznutá osoba podala oznámenie. Polícia incident vyšetruje. Desaťtisíce ľudí sobotu v Essene vyjadrovali nespokojnosť s AfD a vyskytli sa aj prejavy násilia, pripomína DPA. Polícia uvádza, že počas potýčok utrpelo 28 jej príslušníkov zranenia, z nich jeden vážne. Polícia tiež uviedla, že veľké skupiny ľudí sa opakovane snažili dostať cez policajné barikády a takisto chceli zabrániť delegátom vo vstupe na miesto zjazdu. Essen sa nachádza v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko na západe Nemecka. Má viac než 586.000 obyvateľov.