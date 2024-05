Zhruba polovica Poliakov odmieta vstup do eurozóny: Nie sú pripravení na prijatie eura

Ilustračné foto

VARŠAVA - Takmer polovica Poliakov nesúhlasí so vstupom krajiny do eurozóny. Poukázali na to výsledky prieskumu poľského Centra pre výskum verejnej mienky (CBOS). Informuje správa agentúry PAP.

CBOS uviedol, že z 1000 anketovaných Poliakov v období od 20. do 23. mája 49 % uviedlo, že je proti prijatiu eura. So vstupom do eurozóny nesúhlasia napriek tomu, že sú si vedomí prísľubu Poľska spred 20 rokov, keď krajina vstupovala do Európskej únie. Vtedy sa Poľsko zaviazalo, že spoločnú európsku menu neskôr prijme.

Z tých, ktorí prijatie eura podporili, prípadne neboli vyslovene proti, väčšina by tak urobila do 10 rokov. Za takýto časový horizont sa vyjadrilo 22 % z celkového počtu anketovaných Poliakov. Ďalších 13 % by euro prijalo už do troch rokov. Približne 10 % opýtaných by uprednostnilo vstup do eurozón za viac než 10 rokov a zhruba 6 % odpovedalo, že "je na to ťažké odpovedať".

Poľský minister financií Andrzej Domanski tento mesiac uviedol, že Poľsko zatiaľ nie je pripravené na vstup do eurozóny a jeho ministerstvo na prijatí spoločnej meny momentálne nepracuje. "Poľská ekonomika absolútne nie je pripravená na prijatie eura, " povedal Domanski s tým, že Poľsko nespĺňa konvergenčné kritériá. Zároveň dodal, že poľský zlotý pomohol ekonomike už niekoľkokrát poradiť si v krízovej situácii,