Českí seniori sa nezdajú: Hotový ošiaľ pre legálne drogy! Chceli ešte rýchlo skúsiť, aké to je

PRAHA – Česká republika dočasne zakázala predaj výrobkov obsahujúcich HHC. Prvé problémy súviseli s intoxikáciou desiatok detí, no teraz vyšlo najavo, že do cukríkov s HHC sa púšťali aj seniori.

Zákaz kanabinoidov HHC a THCP vyprovokoval niekoľko jednotlivcov z radov seniorov, ktorí chceli cukríky ešte pred dočasným zákazom vyskúšať. Na túto skutočnosť upozornil jeden z predajcov z českej Plzne, informujú novinky.cz.

Predavač v obchode Cannanland v českom meste Plzeň uviedol, že seniori sa s touto informáciou aj pochválili. „Chceli to ešte v kľude vyskúšať, kým to bude nelegálne,“ uviedol. Po prvej skúsenosti však k nemu začali chodiť seniori častejšie, najmä posledné dva týždne pred zákazom. „Vďaka tomu sa v podstate vypredali všetky zásoby produktov s HHC,“ dodal.

Medzi vyhľadávanými produktami boli nielen cukrovinky, ale aj náplne do vaporizérov. Podľa odborníkov však seniori riskujú rovnako ako deti. Často totiž majú chronické ochorenia a nemusia vedieť, ako ich telo na túto látku zareaguje. Český adiktológ Adam Kulhánek doplnil, že človek môže mať po užití tejto látky pocit spomaleného času, prežívať halucinácie sluchové, dotykové ale aj vizuálne. „HHC tiež ovplyvňuje náladu,“ dodal. Problém nastáva aj s účinkami cukríkov. Látke totižto trvá niekoľko desiatok minút kým sa dostane do krvného obehu a do toho času môže človek skonzumovať väčšie množstvo, aké pôvodne plánoval. Túto informáciu potvrdil aj adiktológ: „Dospievajúci zjedli dva alebo tri gumové cukríky a nič im to nespravilo, keď však zhltli ďalšie, po pol hodine začal nastupovať účinok látky a účinkovať mohol 4-6 hodín.“

Zákaz predaja kanabionoidov je v Českej republike zatiaľ dočasné, kým nezavedú prísnejšiu reguláciu. Zákaz platí od stredy 6.3. a na zozname zakázaných látok bude do začiatku roka 2025. Zmena v predaji týchto látok by mala nastať aj na Slovensku a je už v legislatívnom procese.