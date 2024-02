Šokujúci prípad z Prešova: Iba 14-ročný chlapec skončil v putách! Prehovorila matka, za všetkým je vraj legálna látka

(Zdroj: TASR/Pavol Zachar, Tip čitateľa)

PREŠOV - Marihuana je na Slovensku síce zakázaná, no na našom trhu sa množia legálne drogy, ktoré si je možné ľahko objednať z mnohých e-shopov, či dokonca kúpiť v automate v nákupnom centre. Tie sa svojim tvarom a zložením podobajú práve na sušenú marihuanu a na to zrejme doplatil aj 14-ročný chlapec z Prešova.

Legálnu drogu si u nás môžete pokojne kúpiť v automatoch v obchodných centrách. Mladí ľudia radi experimentujú a to bol zrejme tiež prípad len 14-ročného žiaka Základnej školy, ktorý skončil v policajných putách. O prípade našu redakciu informovala matka mladého chlapca. V pondelok doobeda ju zaskočil telefonát zo školy.

Jej syn skončil v putách

"Niečo po desiatej mi volal učiteľ, že sa stala nepríjemná vec a že mám prísť. Zľakla som sa, či sa nezranil. Môj syn si na školské WC priniesol niečo, čo vyzeralo ako ´tráva´ alebo neviem čo. Bol tam aj s dvoma kamarátmi. Vraj to chceli ovoňať, ale vraj to nefajčili,“ uviedla Miriam. V skutočnosti malo ísť o sáčok s HHC. Táto droga nie je v súčasnosti na zozname omamných a psychotropných látok a jej predaj tak nie je nelegálny.

Marihuana (Zdroj: pixabay.com)

Na školských záchodoch chlapcov prichytil učiteľ, ktorý to oznámil riaditeľke a tá zavolala políciu. Matka prišla do školy a v jej prítomnosti chlapca vypočuli. "Čakala som tam skoro tri hodiny. Povedali, že si ho vezmú na policajné oddelenie a bude sa to ďalej riešiť." Miriam musela pred príchodom na políciu ale ešte zbehnúť pre menšiu dcéru do škôlky.

"Keď som prišla na políciu, syna mi priniesli v putách. Sedel na chodbe v putách, s rukami založenými vzadu. Nakoniec tam tak bol štyri hodiny. Až potom ho vypočuli. Podpísal, že nechce vypovedať, na čo má právo. Keďže nevedeli, čo to vlastne mal, poslali to na expertízu,“ uvádza matka. Tvrdí, že kým zvyšní dvaja chlapci sa mohli najesť a napiť, jej syn nemohol. Chlapca následne vzali do nemocnice, kde mu odobrali krv a urobili ďalšie testy.

Topky v tejto súvislosti oslovili políciu. "V predmetnej veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin Nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 171 ods. 1 Trestného zákona. Bola obmedzená osobná sloboda maloletej osoby, s ktorou boli vykonané procesné úkony. Po ich ukončení bola maloletá osoba prepustená zo zadržania a odovzdaná zákonnému zástupcovi,“ informovala policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. Viac informácií z dôvodu prebiehajúceho trestného konania ako aj vzhľadom na maloletú osobu, nie je možné v tejto situácií poskytnúť.

Nové farby polície a nové policajné autá (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

Problémové automaty

Na políciu sa dostavila aj kurátorka. "Tá mi hneď navrhla reedukačné centrum. Ja si ale nemyslím, že to hneď treba takto riešiť. Je to verejne dostupný automat v obchodnom centre a deti to skúšajú. Najlacnejší balíček stojí 17 eur. Ak mal naozaj HHC a je to verejne dostupné, tak prečo ho v putách vzali policajti? Mali by tieto automaty úplne zakázať,“ dodala nahnevaná Miriam.

Automaty, ktoré sa stávajú čoraz nebezpečnejšími pre mladých ľudí, vrátane detí (Zdroj: Facebook/NÚDCH)

"Pre mňa to bol hrozný deň, ktorý som úplne doslova zbytočne a len vďaka nejakému hlúpemu automatu strávila v ZŠ a na polícii. Navyše, syn teraz v škole vyzerá ako ´feťák´“ uzavrela situáciu nahnevaná matka. Tá doteraz nemá o prípade žiadne ďalšie informácie. Nevie ani, či chlapcovi niečo hrozí a aké budú ďalšie postupy.

Pred voľne dostupnými návykovými látkami, ktoré si tínedžeri môžu kúpiť v automatoch, varujú aj lekári oddelenia urgentného príjmu. Rodičia by podľa nich mali poučiť deti o rizikovosti týchto látok ako aj o vysokom riziku rozvoja závislosti. Na pohotovosti skončili už 4 deti vo veku 13 až 17 rokov. Všetky deti sa priznali k použitiu novej návykovej látky HHC – hexa hydrocannabidol. Zdravotný stav jedného chlapca si vyžiadal dokonca hospitalizáciu.

„Ministerstvo zdravotníctva SR si uvedomuje urgentnosť zaradenia HHC, HHC-P a HHC-O medzi zakázané látky na Slovensku,“ uviedol v stanovistku komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva v stanovisku pre tvnoviny. Aktuálne je po vnútrorezortnom pripomienkovom konaní a veci sú pripravené na rokovanie gremiálnej porady na MZ SR. Následne bude novela zákona poslaná do medzirezortného pripomienkového konania.