AKTUÁLNE Ďalšie spoločné vyhlásenie Čaputovej a Pellegriniho! Druhý krok pre upokojenie atmosféry

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová a novozvolený prezident Peter Pellegrini sa v stredu stretli v Prezidentskom paláci so zástupcami cirkví a náboženských spoločenstiev. Cieľom je prispieť k upokojeniu spoločenskej atmosféry po minulotýždňovom útoku na premiéra Roberta Fica. Čaputová a Pellegrini už minulý týždeň vystúpili so spoločným vyhlásením a chceli lídrov parlamentných strán pozvať za okrúhly stôl, aby spoločne odsúdili násilie. Okrúhly stôl sa však doteraz nekonal.

Spoločné vyhlásenie Čaputovej a Pellegriniho po stretnutí so zástupcami cirkví a náboženských spoločenstiev

Spoločné vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej, zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho a zástupcov cirkví na Slovensku

"Cirkvi a náboženské komunity zohrávajú kľúčovú úlohu pri formovaní hodnôt, v určovaní spoločenského diskurzu a zmierňovaní napätia v spoločnosti. Za to im patrí veľký rešpekt a vďaka. V tejto chvíli si každý jeden z nás musí klásť otázku - čo sa stalo a prečo sa to stalo. Nie preto, aby znovu rozprúdil špirálu útokov na druhých, ale iba pre to, aby každý z nás pochopil úlohu v tom celom a na tom staval svoje nové myšlienky, slová a skutky a aby v sebe prehĺbil súcit, teraz predovšetkým s pánom premiérom," povedala na úvod prezidentka s tým, že jediné miesto, kde sa začína pokoj a bezpečie, je naša myseľ a naše srdcia.

"Som rada, že tu opäť stojím s pánom Pellegrinim a že týmto spôsobom symbolicky vyjadrujeme to, že hoci máme rôzne politické východiská, sme schopní v tejto ťažkej politickej situácii povýšiť to, čo nás spája nad to, čo nás rozdeľuje - tak, ako to dlhé roky robia predstavitelia cirkví a náboženských spoločenstiev vo svojej činnosti, aj na našich stretnutiach a ukazujú nám tým cestu," dodala Čaputová, za čo sa im úprimne poďakovala.

Pellegrini označil atentát na premiéra za ohavný čin, ktorý zanechá hlbokú ranu v našej spoločnosti. "Je na nás, na každom jednom z nás, ako rýchlo sa táto rana zahojí a čo môžeme urobiť pre to, aby sa naša spoločnosť viac do takejto rany nedostávala. Musíme konať rýchlo a tej práce je pred nami veľmi veľa. Od prvotných pokusov a snách upokojiť atmosféru v spoločnosti, aby sa, nedajbože, v rozvášnenej atmosfére nestalo ako odveta niečo ďalšie, horšie, bude pred nami rad veľkých úloh, aby sme sa ako spoločnosť z tohto otrasného činu poučili," vyhlásil s tým, že že sme sa prestali vedieť tolerovať a ctiť hodnoty a tradície, ktoré boli "pre nás sväté".

Spoločné stretnutie s predstaviteľmi cirkví a náboženskými spoločenstvami má pre Pellegriniho dve úlohy. Prvou je požiadať ich a ich spolupracovníkov, aby v tom najužšom kontakte s tou väčšou polovicou slovenského národa hovorili o tom, čo sa stalo a aby sa slovenská spoločnosť opäť upokojila. "Druhou stránkou spoločného stretnutia je, že aj napriek ich rozdielnosti a odlišnosti sa vedia v takýchto zlomových situáciách spojiť, sadnúť si za jeden stôl a vyslať slovenskej spoločnosti jasný signál, že vtedy musí ísť rôzne vierovyznanie bokom a že pokoj v spoločnosti je tou väčšou prioritou," povedal a rovnakom sa im za to úprimne poďakoval.

Prezidentka s Pellegrini začali ihneď po atentáte s upokojovaním spoločnosti

Hlava štátu zvolala deň po atentáte stretnutie lídrov všetkých parlamentných politických strán spoločne so svojím nástupcom Petrom Pellegrinim. Cieľom bolo upokojiť situáciu a odmietnuť násilie. Pellegrini však v nedeľu vyhlásil, že na okrúhly stôl politických strán zrejme ešte nedozrel čas. Ako komentoval, posledné dni a tlačové konferencie ukázali, že niektorí politici nie sú schopní základnej sebareflexie ani po takejto tragédii.

Peter Pellegrini a Zuzana Čaputová

Čaputová považuje možnosť stretnutia politických lídrov stále za otvorenú. Je podľa nej prirodzené, že si jeho príprava vyžaduje nielen čas, ale aj trpezlivosť. V aktuálnej situácii označila za najdôležitejšie, aby nastal posun v upokojení situácie. Ako menej dôležité vidí, či sa stretnutie uskutoční neskôr alebo na inom mieste.