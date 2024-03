Kandidátka na europoslankyňu šokuje VIDEOM! Chlapcom ukazuje, že majú biť bábiky? Tvrdé reakcie: Učí násiliu

(Zdroj: TASR/Dano Veselský, Instagram)

BRATISLAVA - Kandidátka na poslankyňu Európskeho parlamentu za hnutie Republika Lívia Pavlíková šokovala svojím videom. Na záberoch totiž poukazuje na to, že chlapec by sa nemal hrať s bábikou, ale biť ju a hovoriť na ňu negatívne. Ľudia sú z jej správania šokovaní. Tvrdia, že deti učí násiliu. Lívia sa bráni. Podľa nej je to len sarkazmus a chlapca ani nemá.

Súčasná kandidátka na post poslankyne Európskeho parlamentu za hnutie Republika Lívia Pavlíková nedávno zverejnila na svojej sociálnej sieti Instagram video, ktoré rozprúdilo vášne. Na videu opisuje, že svojmu dvojročnému synovi zakazuje hrať sa s dievčenskými hračkami. Neželá si, aby k tomu vôbec dochádzalo v škôlke a ak áno, tak to bude riešiť právne.

Chlapca totiž vychováva k tomu, aby sa nehral s hračkami. ”Adamko je už dosť veľký na to, aby sám pochopil, že sa nemá hrať s dievčenskými hračkami. A tak sme mu bábiku položili v detskej izbe na poličku do výšky jeho očí a zakaždým, keď ide okolo nej, musí jej povedať, že je hnusná, alebo ju môže udrieť. Ak chceme deti niečo efektívne naučiť, musíme im dať možnosť voľby, aby mali pocit kontroly. Odkedy sme toto zaviedli do našej dennej rutiny, pri pohľade na bábiky dostáva občas záchvaty plaču. A aj keď mi ho na začiatku prišlo trošku ľúto, tak si myslím, že sme to robili pre jeho dobro a aspoň z neho môže vyrásť zdravý muž,” skonštatovala vo videu.

Tvrdé reakcie! Učí násiliu

Na video Lívie Pavlíkovej začali ľudia okamžite reagovať. Slovám sa neubránila ani influencerka Barbora Bali, ktorá vyštudovala v Taliansku medzinárodné právo a počas svojho štúdia sa zaoberala obchodom s bielym mäsom, deťmi a orgánmi. Ako uvádza na svojom Instagrame, je tiež držiteľkou cien za humanitárnu pomoc.

Príspevok kandidátky na europoslankyňu ju doslova šokoval. Podľa nej podnecuje k násiliu. "Reagujem na sakrastické video jednej pani, ktorá ´akože´ zakazovala 2-ročnému synovi hrať sa s bábikami pod hrozbou trestu, výsmechu a ponižovania. Takisto ho vo videu ´akože´ nabádala, aby, kedykoľvek pôjde okolo bábiky, ju surovo udrel, fackoval a pod. Týmto by v realite naučila syna len toľko, že dievčence, ale aj zraniteľných, slabších, ktorí sa nevedia adekvátne brániť (lebo bábika sa nevie) môžeme takto napádať, lebo je to VALIDOVANÉ MATKOU. Učiteľky v škôlke mala v pláne žalovať, že dohodu o striktnom zákaze bábik pre syna nedodržali (nie, toto sa pravne nedá v realite vymôcť, asi),” poznamenala na sociálnej sieti.

Lívia Pavlíková sa však pred medializovanými informáciami bráni a tvrdí, že ide len o sarkazmus. V skutočnosti totiž nemá ani syna, ale dcéru. Podľa Barbory Bali je však poznámka len skrytá, a preto tam je riziko, že sa môžu ľudia inšpirovať. ”Toto video bolo ironické, avšak pani poznámku o tom uviedla nebadane, na zvýšenie dosahov a vyvolanie škandálu. Iróniu nepochopili ani odborníci, ktorí sa nad neopatrne naštylizovanom videu pozastavovali z dôvodu šírenia homofóbie, navádzania na zlé mravy a na násilné praktiky na zraniteľných skupinách. Takže je tam obrovské riziko, že to aj laik nepochopí ako sakrazmus a inšpiruje sa,” dodala.

(Zdroj: TASR/Dano Veselský, Instagram)

Hrať sa s rôznymi typmi hračiek je pritom podľa nej úplne normálne. ”V normálnom prostredí, zoberme si to štatisticky, naši otcovia vätšinou vyrastali v zmiešanom súrodeneckom prostredí so sestrami a mali k dispozícii bábiky. A keby to tak bolo a boli by všetsi homosexuáli, asi by sme tu už neboli ako národ. Zároveň je dôležité, aby sa chlapček pohral s bábikami a senzibilizoval na tému starostlivosť o bábätko,” vysvetľuje Barbora Bali.

Okrem toho dodala, že ”variabilita hračiek k dispozícií dieťaťu rozvíja osobnosť dieťaťa širokospektrálne, čo aj potrebuje ono samotné. Kým autíčka a stavebnice rozvíjajú priestorovú orientáciu, logiku, analýzu a kombinovanie. Tak ´kedysi dievčenské´ hračky - bábiky a plyšáky - rozvíjajú empatiu, nehu, súcit, spoluúčasť, zmysel pre zodpovednosť a starostlivosť. Vďaka ním vieme hrať hru rolí."