Volebná komisia nezaregistruje Nadeždina do volieb: Politik sa chce odvolať

MOSKVA - Ruská ústredná volebná komisia odmietla zaregistrovať odporcov vojny Borisa Nadeždina do marcových prezidentských volieb. Na platforme Telegram to oznámil samotný uchádzač o úrad hlavy štátu, ktorý avizoval, že sa proti tomuto rozhodnutiu odvolá na najvyšší súd. Komisia podľa ruskej štátnej agentúry TASS uznala 95.587 podpisov podporujúcich jeho kandidatúru z celkovo takmer 105.000, ktoré jej Nadeždin predložil. Pre registráciu kandidatúry potreboval 100.000 uznaných podpisov.

"Nesúhlasím s rozhodnutím ústrednej volebnej komisie. Po celom Rusku som nazbieral viac ako 200.000 podpisov. Zber sme vykonávali otvorene a poctivo - celý svet sledoval rady v našich štáboch a na miestach zberu," napísal Nadeždin a podotkol, že kandidatúra do tohtoročných volieb je najdôležitejším politickým rozhodnutím v jeho živote a od zámeru neustúpi.

Ústredná volebná komisia podľa serveru Meduza oznámila, že od Nadeždina prijala 104.734 podpisov Rusov na podporu jeho kandidatúry. Po kontrole 60.000 z nich vyhlásila 9147 podpisov za neplatné a ďalších 95.587 podpisov uznala za platné. Komisia tvrdí, že v podpisových hárkoch našla podpisy 11 zosnulých ľudí, ako dôvody na neuznanie ďalších uvádza rôzne nezrovnalosti.

Ruský zákon od uchádzača mimoparlamentnej strany vyžaduje najmenej 100.000 podpisov podporujúcich jeho kandidatúru. Z jedného regiónu môže mať najviac 2500 podpisov, aby jeho meno mohlo figurovať na volebných lístkoch. Nadeždinov tím minulý týždeň uviedol, že volebná komisia nechce uznať 15 percent vyzbieraných podpisov.

Agentúra TASS medzitým informovala, že ústredná volebná komisia dnes nezaregistrovala ani lídra mimoparlamentnej strany Komunisti Ruska Sergeja Malinkoviča kvôli vysokému percentu chýb v podpisových zoznamoch. V jeho prípade volebný orgán uznal 96.019 z celkovo dodaných 104.998 podpisov.

Prezidentské voľby

Rusi budú prezidenta voliť na budúci mesiac. Všeobecne sa očakáva, že trojdňové hlasovanie od 15. do 17. marca vyhrá súčasný šéf Kremľa Vladimir Putin, ktorý si tak zabezpečí ďalší šesťročný mandát. Nikto nečakal, že by 60-ročný Nadeždin mohol uspieť - aj keby mu úrady umožnili zúčastniť sa - vzhľadom na Putinovu dominanciu a kontrolu štátu, napísala predtým agentúra Reuters. Jeho kampaň však upútala pozornosť ľudí jeho vyjadreným odporom voči ruskej vojne na Ukrajine, ktorú sa zaviazal pokúsiť ukončiť pomocou vyjednávaní.