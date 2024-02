Pellegrini podpísal rozhodnutie o termíne volieb do europarlamentu! V TENTO deň pôjdeme k urnám

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP)

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini (Hlas-SD) už podpísal rozhodnutie o termíne volieb do Európskeho parlamentu (EP). Konať sa budú na Slovensku 8. júna 2024. Informovali o tom z tlačového odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR. Do EP si budú Slováci tento rok voliť 15 poslancov na päťročné funkčné obdobie.

Lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností je do 5. marca. Termín na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií je určený do 9. apríla, prvé zasadnutie sa musí uskutočniť do 26. apríla.

Za poslanca EP môže byť volený občan SR, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov a má trvalý pobyt na Slovensku, ale aj občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 21 rokov a má trvalý pobyt na Slovensku.