MIMORIADNY ONLINE Rusko vyslalo do vesmíru družicu, môže byť zbraňou: Ukrajinské útoky spôsobili požiar

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 817 (Zdroj: Facebook/ General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

6:13 Ruská delegácia je od pondelka do piatku tohto týždňa na návšteve Pchjongjangu, informovali v utorok severokórejské štátne médiá. Ide o poslednú zo série čoraz intenzívnejších stretnutí medzi oboma krajinami, píše agentúra Jonhap.

6:11 Bezpečnostná rada OSN (BR OSN) v pondelok neprijala návrh rezolúcie predloženej Ruskom, ktorý žiadal zákaz rozmiestňovania či používania zbraní vo vesmíre. Informuje agentúra Reuters.

6:10 Spojené štáty neplánujú vyslať na Ukrajinu svojich vojenských inštruktorov. Vyslaní by mohli byť až v prípade skončenia vojny na jej území, vyhlásil v pondelok náčelník štábu vzdušných síl USA Charles Brown. Informuje agentúra Reuters.

6:00 Spojené štáty v pondelok uviedli, že Rusko minulý týždeň vypustilo do vesmíru družicu, čo by mohlo byť súčasťou umiestňovania zbraní vo vesmíre. Informuje agentúra AP a oficiálne vyhlásenie misie USA pri OSN.

Raketový útok

"V dôsledku raketového útoku kazetovou muníciou na Sverdlovsk (Dovžansk) bol poškodený sklad pohonných hmôt a mazív," napísal na sociálnej sieti Telegram Leonid Pasečnik, Moskvou dosadený predstaviteľ Luhanskej oblasti.

Ukrajina v roku 2016 premenovala mesto Sverdlovsk, ktoré je od roku 2014 okupované ruskými silami, na Dovžansk. Podľa ukrajinských médií bola pri raketovom útoku zasiahnutá aj ruská vojenská základňa. Videá na sociálnych sieťach ukazujú husté oblaky dymu aj horiace viacposchodové kasárne. Ruské úrady bezprostredne neinformovali o obetiach alebo zranených.

Ukrajina sa už viac ako dva roky bráni rozsiahlej ruskej vojenskej invázii. Kyjev v poslednom čase odpaľuje rakety nielen na čisto vojenské ciele, ale aj na továrne na spracovávanie ropy a sklady paliva s cieľom obmedziť logistiku ruskej armády, píše DPA.