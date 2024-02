Poľský minister obrany Władysław Kosiniak-Kamysz (v strede) (Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski)

Poľský minister obrany Kosiniak-Kamysz nevylúčil možnosť vojny s Ruskom. Poľsko sa musí pripraviť na takúto vojnu, povedal denníku Super Express. Na otázku, či považuje vojenskú porážku Ukrajiny a priamy útok Ruska na Poľsko za možnú, konzervatívny politik odpovedal: "Očakávam každý scenár a tie najhoršie beriem najvážnejšie. To je úloha ministra obrany v situácii, v ktorej sa dnes nachádzame."

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 713 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

42-ročný Kosiniak-Kamysz výslovne zdôraznil, že „tieto slová nepovedal len tak mimochodom“, ale skôr ich dôkladne zvažoval. Jeho ministerstvo už začalo s konkrétnymi prípravnými krokmi. Takto môžete skontrolovať, aké sú medzery vo výzbroji.

Veľké nákupy zbraní sú veľmi dôležité, no rovnako vážne treba brať aj individuálnu výstroj každého vojaka. Poľsko bude hrať veľmi dôležitú úlohu v spoločnej obrane Európskej únie, vie to aj Európska komisia, uviedol minister.

Poľský prezident Andrzej Duda nedávno vyjadril pochybnosti o tom, že by Ukrajina znovu dobyla Krym, čím vyvolal kritiku. V rozhovore pre projekt YouTube „Kanal Zero“ na otázku, či Ukrajina získa späť čiernomorský polostrov, národno-konzervatívny politik povedal, že nevie. Na rozdiel od Luhanskej a Doneckej oblasti ide o špeciálnu oblasť. "Pretože historicky to bolo dlhšie v rukách Ruska," povedal 51-ročný politik. Rusko anektovalo Krym v roku 2014 v rozpore s medzinárodným právom, čo vyústilo do medzinárodných protestov a sankcií.

Čoraz viac krajín v Európe varuje pred vojnou s Ruskom

Švédsko a Nórsko vyzvali svojich občanov, aby sa pripravili na vojnu s Ruskom, nemecký minister obrany Boris Pistorius hovorí o možnej vojne s Ruskom „o päť až osem rokov“. A Dánsko očakáva, že ruská vojenská sila proti krajinám NATO bude „veľmi pravdepodobná“.