FOTOREPORTÁŽ: Trinidad je najfarebnejším mestom Kuby

Neveľké, no o to vzácnejšie. Také je najfarebnejšie kubánske mesto Trinidad, kde sa koloniálna minulosť stretáva s prítomnosťou a vytvára pestrú zmes, ktorá návštevníka úplne pohltí. Čas tam plynie pomaly a každý zážitok je ako dúšok rumu - lahodný, no trpký zároveň.