Desivé proroctvá Nostradama: Veľká vojna aj nový vodca v Európe, TOTO nám hrozí v roku 2024

Nostradamus (Zdroj: profimedia.sk)

Aj keď je Nostradamus mŕtvy už viac ako 500 rokov, jeho proroctvá stále strašia ľudstvo. Jeho predpovede nesľubujú nič dobré ani na rok 2024. Vladimírovi Putinovi predpovedá nielen osudovú výzvu, ale aj novú svetovú veľmoc a nového lídra v Európe.

archívne video

Izraelsko-palestínsky konflikt pokračuje, video zachytáva útok na kostol deň po Vianociach (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

Podľa konšpiračných teoretikov sa hovorí, že Nostradamus vo svojich veršoch predpovedal zlovestný rok 2024. Podľa toho na Blízkom východe hrozí vojna, ktorá by mohla viesť k veľkému konfliktu medzi svetovými superveľmocami. Žiaľ, vzhľadom na teroristický útok na Izrael a následné vyhlásenie vojny Hamasu sa toto proroctvo nezdá nepravdepodobné.

Navyše, podľa Nostradama, Vladimirovi Putinovi a jeho vedeniu hrozí „tanec s osudom“. Aký to bude mať výsledok pre šéfa Kremľa, nie je známe. Čína by sa navyše mala stať novým svetovým lídrom. V západnej Európe sa novým lídrom kontinentu má stať politik z chudobných pomerov. Mala by nastať aj revolúcia v lekárstve. Preto by sa mal dosiahnuť obrovský pokrok v transplantácii orgánov.

Aký význam majú Nostradamove proroctvá?

Či sa Nostradamove predpovede na rok 2024 skutočne naplnia, ukáže čas. Väčšina jeho proroctiev je dosť vágna, neobsahujú presné dátumy a ponecháva dostatok priestoru na interpretáciu.