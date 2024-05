Austrália a Nový Zéland vyšlú do Novej Kaledónie evakuačné lety: Čo je dôvodom?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Austrálska ministerka zahraničných vecí Penny Wongová oznámila, že v utorok odletia do Novej Kaledónie dva lety v snahe priviesť späť časť z 300 Austrálčanov. V utorok odletí do Novej Kaledónii aj najmenej jedno lietadlo z Nového Zélandu. Šéf tamojšej diplomacie Winston Peters uviedol, že toto lietadlo do Aucklandu dopraví 50 cestujúcich s najnaliehavejšími potrebami. Dodal, že to bude prvý zo série navrhovaných letov, ktoré "začnú privážať Novozélanďanov domov".

Podľa odhadov uviazlo na tichomorskom súostroví v dôsledku nepokojov viac než 3000 ľudí, keďže tamojšie úrady uzavreli hlavné medzinárodné letisko. Mnohí z nich sú austrálski a novozélandskí turisti, ktorí uviazli v letoviskách a hoteloch s ubúdajúcimi zásobami potravín. Turisti sa obávajú o svoju bezpečnosť. Agentúru AFP informovali o nedostatku potravín, streľbe a hláseniach o podpaľačstve a rabovaní v blízkosti letovísk.

Nepokoje v Novej Kaledónii

Nepokoje v Novej Kaledónii vypukli predošlý týždeň v pondelok (13. mája) pre ústavnú reformu volebného systému, ktorá dáva právo voliť v provinčných voľbách tisícom francúzskych občanov. Reformu napokon v noci na stredu schválila dolná komora francúzskeho parlamentu. Novokaledónske hnutie za nezávislosť však vyjadrilo obavy, že zmena oslabí politický vplyv domorodých obyvateľov Kanakov.

Nová Kaledónia sa rozprestiera v Tichom oceáne približne 1200 kilometrov východne od Austrálie. Má asi 238.000 obyvateľov a hlavným mestom je Nouméa. Pre Paríž je toto územie dôležité geopoliticky a vojensky. Nová Kaledónia je dôležitý vývozca niklu, pripomenula agentúra Reuters.